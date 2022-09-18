【聲夢傳奇2】Sabrina25分滿分KO Duncan　Angel獲癌母寫信鼓勵支持

▲ 《聲夢傳奇2》

《聲夢傳奇2》將於10月2日（周日）晚現場直播決賽，昨晚（17日）一集正式展開準決賽十強之戰，經過頭兩回合的一對一即時淘汰戰，最終兩名大熱Jasmine（任暟晴）和Sabrina（趙紫諾）成功以超強票數殺入五強，Sabrina更以滿分25分擊敗對手。

十強之戰特別之處，是十位學員未到上台前一刻，都未知誰是對手。對戰組合將根據準決賽錄影前夕的「學員人氣榜」最新排名，順序由第一至第五名對戰第六至第十名。出戰首個回合的，是人氣榜冠軍Jasmine及人氣榜第六名Sean，二人分別獻唱《這麼近那麼遠》及《Can’t Stop The Feeling》。

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Jasmine殺入五強

出名唱歌別具感染力的Jasmine，這次再獲導師Gin Lee分享情史助攻，結果憑天賦感染力及與歌聲意境完美融合的動人表情，震撼現場評審心靈，更獲讚「好有吸引力」。作詞人黃敬佩：「感情到位，真係講緊故事我聽。好有吸引力，改善咗好多唞氣聲，同埋有好多真假音轉位處理得唔錯。」

▲ Jasmine殺入五強獲讚具感染力。

其實Sean是集唱跳表現同樣亮眼，更獲讚是「最Charming一次」，實力及進步度足以對Jasmine構成嚴重威脅；不過自開播以來已憑實力被看高一線的Jasmine，最終以20:5撼贏Sean，贏下漂亮一仗。眼見「親生仔」成功蛻變，泳兒哭至淚崩，並大拋勵志Bite：「由揀你嗰日到依家我都冇後悔。」

其實泳兒與Sean感情真的相當要好，Sean出賽前特別準備了一副灌錄了他為泳兒專誠創作的Rap、以及錄了對泳兒感激說話的「智能黑超」給恩師；泳兒戴上後聽了數句歌詞已十分感動，更一度忍淚忍至「紅都臉晒」。

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Sabrina滿分KO Duncan

至於憑《說散就散》成為《聲夢2》焦點人物、人氣榜第四名的Sabrina，則獻唱《Rolling In The Deep》對撼人氣榜第九名Duncan的《愛你》，並被形容為「緊張VS緊張」對決。有「聲夢大魔王」美譽之稱的Sabrina，一出場即甚有壓場感、且舉手投足均散發著濃濃星味。腳踏超難Carry長Boot霸氣登場的Sabrina，一開聲即展現「小巨肺」實力，配以型格十足的台風以及自信銳利眼神，成功吸獲全場25盞燈，以滿分姿態取得壓倒性勝利，即時炒熱現場氣氛。

評審星勤說：「Sabrina一開聲就會收番個緊張、表現番自信出嚟。」陳潔靈大讚Sabrina聲線多元具變化潛質：「呢首歌對於13歲女仔唔係容易嘅事。You got the voice, you got the look.」樂隊Mr.成員Ronny則盛讚Sabrina音準很好。節目總監郭偉亮（Eric）坦言為Sabrina感到驕傲：「今日終於Feel到你個火同憤怒。」

▲ 以25分滿分擊敗Duncan。

Angel獲癌母寫信鼓勵

今集壓軸登場的人氣榜第七名學員Angel（劉詠彤），則與觀眾分享了母親寫給她的打氣信。才讀了數行已淚如雨下的Angel，坦言母親很少追問她比賽情況，皆因不想給她太大壓力。說著Angel再度淚崩，並透露由於母親癌病發作，很擔心對方未能在追夢路上陪伴自己到最後一刻：「我知無論佢幾辛苦，都會為咗我而唔放棄。」

Angel還展示了母親多年來送給自己的心意卡，裏面除了寫滿人生哲理，還寫了不少為愛女打氣的說話：「我好驚佢有一日萬一唔好彩走咗，咁都起碼有啲紙仔陪住我，所以我一路都有Keep住。」每次內心均盛載著母親一起比賽的Angel，這次以一身魚網絲襪Look、唱出母親最愛歌曲之一《餓狼傳說》，除拎起Mic Stand揈頭咆哮，更展現狂野眼神。導師布志綸（Alan）看畢興奮大讚：「You rock the stage!」

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