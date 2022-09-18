【凍齡男神】55歲蔡一傑擁40吋胸肌　靠兩招修身嘆全盛期未拍下身照

▲ 55歲蔡一傑擁40吋胸肌，相當Fit。

現年55歲的蔡一傑向來凍齡有道，相當Fit。而在昨日播出的ViuTV清談節目《爆谷一周》，身為嘉賓之一的蔡一傑被觀眾問及三圍數字，就透露大概有40吋胸肌。而他亦自爆，後悔在健身全盛期時，未有拍攝下身照。其實蔡一傑一向勤於健身，亦醉心研究飲食，維持健碩身材絕對是日子有功。

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草蜢10月演唱會開騷在即，3子日前聯同經理人林珊珊，出席ViuTV清談節目《爆谷一周》接受谷德昭訪問，節目在昨晚（17日）播出。期間有粉絲便問蔡一傑的三圍數字，蔡一傑表示自己最近沒有量度，但就估計有40吋。而谷德昭亦笑稱，蔡一傑是他所見的男人中最愛做運動的人。

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其後蔡一傑承認未滿意現時身形，又在言談中提及當年為健身雜誌影相時，後悔未有拍攝全裸照，只拍上身照，直言「點解唔影埋下身，嘥咗。因為練習真係好辛苦！」其實蔡一傑向來非常勤力健身，除了定時做各式重訓外，也有在YouTube開煮食頻道《傑少煮意Remus Kitchen》，親自落廚教大家煮餸，在飲食和運動雙管齊下，維持健美身形。

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責任編輯：羅嘉欣