【打擊毒品】警搗三毒倉檢近2億元大麻花及冰毒　大麻花數量為本港有紀錄最高

▲ (警方fb直播)

警方搗破三個毒品倉庫，檢獲超過900公斤大麻花、1公斤懷疑冰毒及一批毒品包裝工具，合共市值達1億9,400萬，兩名男子被控販毒，明天提堂。

毒品調查科人員根據線報及經深入調查後，在屯門建泰街一個工業大廈外發現一名形跡可疑的男子，遂上前截查。人員在該名男子手持的一個購物袋內檢獲7包、共重約3.5公斤懷疑大麻花。人員其後搜查上址及另一個位於屯門青楊街的工廈單位，並在該兩個單位內檢獲960包、共重約480公斤的懷疑大麻花及3包共重約1公斤的懷疑「冰」毒。該名41歲姓陳本地男子涉嫌販毒被捕。



另外，人員在黃大仙八達街一個工業大廈外發現另一名形跡可疑的男子，遂上前截查，並在該名男子手持的一個環保袋內檢獲一包約566克的懷疑大麻花。人員其後搜查上址一個工廈單位，並進一步檢獲704包共重約420公斤的懷疑大麻花。該名28歲姓郭本地男子亦涉嫌販毒被捕。

毒品調查科警司劉啟鵬指，檢獲的大麻花數量是本港有記錄以來最高，由北美洲以建築材料包裝方式收藏毒品，偷運入來香港後他們有仔細分工，利用物流業界將毒品儲存在工業大廈單位內，單位內外裝有監控鏡頭。

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責任編輯：余思嵐