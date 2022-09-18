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【打卡熱點】東區文化廣場辦花毯展覽　3萬株花卉植物鋪砌「香港回歸25」

社會 15:04 2022/09/18

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熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

花毯以接近3萬株不同品種顏色的花卉植物，鋪砌出「香港回歸25」字樣及東區建築物。

今年是香港回歸祖國25周年，東區民政處聯同康文署、東區學校聯絡委員會、香港東區各界協會於東區文化廣場舉行「東區賀回歸花毯展覽」，以一個直徑18米的花毯及鋪滿花的長廊，與市民大眾一齊分享回歸喜悅。

花毯展覽以「同心綻放‧花綴東區」為主題，透過色彩絢麗的花卉植物與豐富圖案，寓意社會各界同心攜手建設香港，並帶出香港錦繡前程的願景。花毯圖案藍本來自6月於東區舉行的花毯設計比賽中學組冠軍得獎作品，由評判團經過多輪評審後，於接近300份參賽作品中選出。

花毯以接近3萬株不同品種顏色的花卉植物，鋪砌出「香港回歸25」字樣及東區建築物。東區文化廣場入口亦展出一個用3,000枝毋忘我鑲嵌而成的大型 「25A」立體造型花藝裝飾，體現祖國和香港的濃厚情誼。

「東區賀回歸花毯展覽」開放時間：

  • 9月17日: 下午3時至晚上9時
  • 9月18日至9月25日: 早上9時至晚上9時

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記者：黃穎津

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