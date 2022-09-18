  • 33°C
香港時間 : 2022918日 (週日) 17:05
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【女神級視后】李佳芯為慈善執導短片　Ali邁出新一步推出個人YouTube頻道

娛樂 16:55 2022/09/18

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

李佳芯為慈善短片首執導，已在其新開設的個人YouTube頻道上架。

李佳芯（Ali）之前做作家出書後，近日為慈善機構「耆智園」宣傳關注腦退化症的短片《伴》正式在網上首播。演而優則導的Ali今次為慈善豁出去，首次身兼演員、導演、監製及編劇四個崗位，更碌盡人情卡邀請資深導演兼演員張同祖（祖哥）飾演父親。

籌備到完成花一年之久的短片《伴》終推出，同時Ali宣布推出個人YouTube頻道，可算是「雙喜臨門」，亦為她的演藝生涯邁出新一步。

Ali今次可謂由零開始，由於卻沒有製作經驗，四出「拍膊頭」找幕後朋友幫忙，在埋班初期曾經因為壓力太大而萌生放棄念頭。

她說：「初初以為慈善project唔需要好多錢，所有嘢諗得太簡單，到叫人幫手做嘢時，發現要搵到合適嘅人做合適嘅崗位真係唔易，當下真係好徬徨無助，有時係到諗我咁辛苦為乜呢？老實講我一蚊都冇收，既然唔係為賺錢，點解我要攞苦嚟辛呢？」

幸好最後找到電影編劇幫忙寫劇本，加上張同祖在幕前幕後也不遺餘力地幫忙，令Ali總算放下心頭大石。

    點擊圖片放大
    +6
    +5

張同祖無私分享經驗

不過始終祖哥已多年未有在幕前亮相，Ali今次能夠成功邀請到祖哥飾演父親角色，過程可謂過五關斬六將：「我托朋友介紹聯絡佢幫手時，佢真係唔知我係邊個嚟，亦冇睇過我嘅作品。我send資料畀佢後，過咗幾日見冇回音，我就膽粗粗約佢出嚟飲茶以表誠意，第一次見面佢已經比咗好多劇本上嘅寶貴意見，最後見多幾次面後，終於打動到佢幫忙演出。」

Ali大讚祖哥不但沒有計較酬勞，而且還在拍攝時無私分享執導經驗：「言談間佢灌輸我知電影究竟係咩一回事，話畀我知對每個作品嘅要求同高度，我喺佢身上睇到佢對電影嘅每一份執著同熱誠，十分敬佩。」

Ali大讚祖哥不但沒有計較酬勞，拍攝時還無私分享執導經驗。

最終Ali籌備歷時一年，心血作品終於面世，她透露本來打算舉行首映禮廣邀長者及傳媒好友。

奈何疫情現時仍反覆不定，最後決定將首映移師到網上發布：「我諗深一層，我搞首映最多都係幾百人入場睇，但呢個project受眾更多先會令成件事更有意思，所以最後選擇以網上形式搞首播，大家都可以免費睇到，影響力先會更加大！」

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【白色強人II】上輯結局中槍後生死未卜　李佳芯遇害前錄音曝光超感人
15:41 2022/07/25
【白色強人II】上輯結局中槍後生死未卜　李佳芯遇害前錄音曝光超感人
【痞子殿下】周嘉洛頂替王祖藍演出上位 　6位「執二攤」令事業有所突破演員
15:25 2022/08/04
【痞子殿下】周嘉洛頂替王祖藍演出上位 　6位「執二攤」令事業有所突破演員
【開腦】洪永城新節目首創元宇宙選港姐　與太太女兒分隔3個月靠視像解思鄉情
12:11 2022/08/15
【開腦】洪永城新節目首創元宇宙選港姐　與太太女兒分隔3個月靠視像解思鄉情
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
14:03 2022/09/08
【好聲好戲2】吳幸美聲演《棟篤神探》獲阿姐激讚　東張元祖級主持試「斷片酒」爆紅
【好聲好戲2】李佳芯神還原小丸子兩大角色獲讚　「潮偉」袁文傑聲演梁朝偉
13:24 2022/09/15
【好聲好戲2】李佳芯神還原小丸子兩大角色獲讚　「潮偉」袁文傑聲演梁朝偉

你可能感興趣

【白色強人II】上輯結局中槍後生死未卜　李佳芯遇害前錄音曝光超感人
15:41 2022/07/25
【白色強人II】上輯結局中槍後生死未卜　李佳芯遇害前錄音曝光超感人
【痞子殿下】周嘉洛頂替王祖藍演出上位 　6位「執二攤」令事業有所突破演員
15:25 2022/08/04
【痞子殿下】周嘉洛頂替王祖藍演出上位 　6位「執二攤」令事業有所突破演員
【開腦】洪永城新節目首創元宇宙選港姐　與太太女兒分隔3個月靠視像解思鄉情
12:11 2022/08/15
【開腦】洪永城新節目首創元宇宙選港姐　與太太女兒分隔3個月靠視像解思鄉情
李佳芯 娛樂人物職業 演員 YouTube YouTuber 娛樂行業 監製 導演 腦退化

最高瀏覽

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【癌症殺手】28歲女無遺傳基因仍患乳癌　醫生：6大壞習慣引發癌症
17:04 2022/09/17
【癌症殺手】28歲女無遺傳基因仍患乳癌　醫生：6大壞習慣引發癌症
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚
09:56 2022/09/15
【女王護膚】英女王96歲高齡無老人斑　靠一款$110開架保濕霜護膚