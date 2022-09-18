【防疫措施】香港旅遊促進會指旅遊業「長貧難顧」　促A01非專利巴士設「復業基金」

▲ 旅遊巴士業界聯同立法會議員林振昇，與運輸署助理署長阮康誠（巴士及鐵路科）上周五會面。

旅遊巴士業界聯同立法會議員林振昇，與運輸署助理署長阮康誠（巴士及鐵路科）上周五會面，聆聽觀光旅遊巴士業界苦況。香港旅遊促進會指，經歷長達3年的停運，署方表示明白旅遊界的困苦。林振昇多次要求運輸署財政援助及提供工作機會予觀光為主而停運的旅遊巴士。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦在會上指出，環球旅遊業已經在準備好在今年第四季至明年第一季，全面恢復運作。新冠疫情是天災，該會強烈要求A01非專利巴士，都應該設立「復業基金」，讓他們有種子資本，在將來重新復業。另外，該會亦向運輸署首長級人員提出多項在未來半年至9個月期間，紓緩行業困難的措施，希望得到運輸署考慮。

此外，財經局及金管局亦宣布再次延續「環息不還本」3個月，紓緩旅行社及巴士公司償還貸款的壓力。香港旅遊促進會指財經當局的決定來得及時，以及切實照顧到商界需要。

惟香港旅遊促進會表示，行業「長貧難顧」；如果扣除政府多項提振經濟的措施，以及消費券的效果，本地經濟狀況實在極度惡劣，整體競爭力逐步減弱，本地財富逐步萎縮，影響可能達到永久性，最終波及普羅大眾的就業機會。該會指，旅遊界支持政府繼續推行各項措施，推動「長幼一族」接種疫苗，令整個社會有足夠抵禦新冠病毒的能力。長遠亦希望衛生當局考慮再次在香港推行自願的普及檢測，盡量切斷傳播鏈，令香港有更多有利條件，爭取長遠同內地恢復通關。該會亦希望特區政府考慮社會強烈呼籲，推出更多措施令國際跨境交通、本地經濟、社會活動「復常」。

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記者：黃穎津