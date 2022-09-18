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【開學】港大醫學院為300醫科新生舉行白袍禮　新任院長劉澤星籲反思成為醫生初衷

社會 15:31 2022/09/18

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港大醫學院新任院長劉澤星為醫科新生披上白袍。（港大醫學院facebook圖片）

香港大學醫學院今日（18日）舉行「白袍禮」，由港大醫學院新任院長劉澤星及一眾教授，為應屆300名醫科新鮮人披上白袍，劉澤星籲新生披上白袍後，反思其選擇成為醫生的初衷，「白袍除了標誌著你將踏足醫護行業照顧病人，亦代表著你對未來病人堅定不移的承諾，而這就是所謂『專業』。」

劉澤星在典禮上與新生分享白袍禮背後的意義：「白袍禮是你莊嚴承諾，致力維護人類福祉，一言一行皆出自對病患的關懷。從今天起，你被委以貢獻社群的重任，將誠心和謙虛去服務人；無論何時何地皆遵守道德和專業準則。這亦是你起誓，投入終身學習，並將知識薪火相傳。這些價值並不止於求學時期，而是窮整個職業生涯的追求。你身上的白袍並不應被視為肩上的重擔，而是可以以同理心、平等和卓越知識服務人群的特權象徵。」

醫科新生在親友見證下披上白袍，並由教授帶領宣讀日內瓦宣言，承諾堅守醫護的專業精神，寓意新生正式開展學醫之旅，踏上面對病人與疾病的征途。

醫科一年生Celia表示很興奮可以參加認授儀式：「這是一個非常重要的時刻，可以得到父母在場見證，和在大家面前開展我們的學醫之旅。」

香港大學醫學院今日（18日）舉行「白袍禮」。（港大醫學院facebook圖片）

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責任編輯：馮琪雅

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