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【非法禁錮】17歲男童疑欠10萬元遭禁錮　警拘4人

社會 15:40 2022/09/18

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（資料圖片）

大埔發生非法禁錮案，一名17歲男童懷疑因為欠10萬元，被疑犯挾持上私家車離去，警方追捕私家車拘捕4人。

警方昨晚（17日）接獲一名17歲男童的家人報案，指該男童懷疑因金錢問題遭人禁錮，報案人被要求代為還款約10萬元。警員根據線報及經深入調查後，今日凌晨約4時於港鐵大埔墟站外近雅運路截查2名男子和1輛私家車，惟該輛私家車未有按指示停下並往粉嶺方向逃去，警員隨即追截。

警方指，當該輛私家車駛至聯興街與和豐街交界時，男司機下車往和泰街方向逃去，警員其後在粉嶺樓路截獲該名男司機。而該輛私家車其後溜前並撞向停泊於聯興街的一輛私家車，警員在車上發現1名男子及該名17歲男童，他們沒有表面傷痕。經初步調查拘捕4名男子，年齡介乎17歲至26歲，涉嫌非法禁錮，案件現交由大埔警區反三合會行動組第二隊跟進調查。

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責任編輯：余思嵐

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