何超儀久違3年再開騷　一眾好友力撐將Disco搬上舞台

▲ 何超儀舉⾏⼀連兩場的演唱會。

久違3年，何超儀（何超）重聯同廿四味、郭偉亮（Eric Kwok）、布志綸、葉佩雯及林⼆汶等⼀眾好友，於9月17日及18日在九展舉⾏⼀連兩場的《Flash Back Now party》演唱會，唱盡80年代中外disco名曲，⽽整個舞台更掛了90多個⼤⼩不⼀的disco閃閃波，恍如把整個的⼠⾼放⼤搬上舞台。

何超更特別請來昔⽇disco界的四⼤DJ之⼀的Chris Lee打碟暖場，演唱會未正式開始，已令眾樂迷⼗分雀躍，不⼩觀眾已站起來在台下跳舞。

▲ 將disco搬上舞台。

何超夫婦首度同台合唱

當她出場，⼀口氣15分鐘無間斷唱盡麥當娜及Donna Summer名曲，然後由Eric Kwok及布志綸（Alan）接⼒，唱出Pet Shop Boys當年全球⼤熱的《It's a sin》，立時令全場勁爆。

接着，便是廿四味唱Run-DMC的《It is Tricky 》，然後何超立刻緊接唱出Cyndi Lauper的《Girls Just Wanna Have Fun》及Blondie的《Call me》，全部歌曲無縫銜接，即時把全場氣氛推⾄頂點，觀眾無不起來跳舞。

⽽這趟何超更是⾸次與丈夫陳⼦聰同台合唱，兩⼈合唱Prince的《When Doves cry》，兩⼈表現合拍，⼦聰更不時輕拍老婆腰肢，⾜⾒夫妻默契，原來兩⼈都⼗分喜歡此曲。

▲ 何超與陳⼦聰同台合唱。

之後，何超與所有嘉賓⼀起合唱Wham的《Wake Me Up Before You Go Go》，更是整個上半場的⾼潮，全場觀眾更⼀起合唱， ⼗分熱鬧，名副其實把80年代的⼠⾼的歡樂勁舞氣氛在今天重現。

其後，何超更特別唱了她偶像樂隊Yeah Yeah Yeahs的《Y control 》及Siouxsie & the Banshees的《Hong Kong Garden》，以及多⾸⾃⼰樂隊Josie and the Uni Boys 的名曲。

最後encore部份，何超請出所有嘉賓⼀起⼤合唱《80‘s再玩》，全場立時high爆，所有觀眾都湧⾄台前，⼀起唱，⼀起跳，盡興⽽歸。

歌迷索取簽名

場外亦有不少圈中好友送上花籃道賀，如謝霆鋒，陳冠希，楊千嬅等，其中最特別的便是世界搖滾班霸U2的⿎⼿Larry Mullen，特別送上花籃預祝何超演出成功，⽽他的花藍更是在早⼀天便送到，⼗分有⼼。

完場後，⼤批歌迷守在場外等候何超合照及索取簽名，她均⼀⼀答允，更逐⼀向歌迷道謝及揮⼿送別，⾜⾜花了半⼩時，場⾯既溫馨⼜感動。

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