何超儀久違3年再開騷　一眾好友力撐將Disco搬上舞台

▲ 何超儀舉⾏⼀連兩場的演唱會。

久違3年,何超儀(何超)重聯同廿四味、郭偉亮(Eric Kwok)、布志綸、葉佩雯及林⼆汶等⼀眾好友,於9月17日及18日在九展舉⾏⼀連兩場的《Flash Back Now party》演唱會,唱盡80年代中外disco名曲,⽽整個舞台更掛了90多個⼤⼩不⼀的disco閃閃波,恍如把整個的⼠⾼放⼤搬上舞台。

何超更特別請來昔⽇disco界的四⼤DJ之⼀的Chris Lee打碟暖場,演唱會未正式開始,已令眾樂迷⼗分雀躍,不⼩觀眾已站起來在台下跳舞。

▲ 將disco搬上舞台。

何超夫婦首度同台合唱

當她出場,⼀口氣15分鐘無間斷唱盡麥當娜及Donna Summer名曲,然後由Eric Kwok及布志綸(Alan)接⼒,唱出Pet Shop Boys當年全球⼤熱的《It's a sin》,立時令全場勁爆。

接着,便是廿四味唱Run-DMC的《It is Tricky 》,然後何超立刻緊接唱出Cyndi Lauper的《Girls Just Wanna Have Fun》及Blondie的《Call me》,全部歌曲無縫銜接,即時把全場氣氛推⾄頂點,觀眾無不起來跳舞。

⽽這趟何超更是⾸次與丈夫陳⼦聰同台合唱,兩⼈合唱Prince的《When Doves cry》,兩⼈表現合拍,⼦聰更不時輕拍老婆腰肢,⾜⾒夫妻默契,原來兩⼈都⼗分喜歡此曲。

▲ 何超與陳⼦聰同台合唱。

之後,何超與所有嘉賓⼀起合唱Wham的《Wake Me Up Before You Go Go》,更是整個上半場的⾼潮,全場觀眾更⼀起合唱, ⼗分熱鬧,名副其實把80年代的⼠⾼的歡樂勁舞氣氛在今天重現。

其後,何超更特別唱了她偶像樂隊Yeah Yeah Yeahs的《Y control 》及Siouxsie & the Banshees的《Hong Kong Garden》,以及多⾸⾃⼰樂隊Josie and the Uni Boys 的名曲。

最後encore部份,何超請出所有嘉賓⼀起⼤合唱《80‘s再玩》,全場立時high爆,所有觀眾都湧⾄台前,⼀起唱,⼀起跳,盡興⽽歸。

歌迷索取簽名

場外亦有不少圈中好友送上花籃道賀,如謝霆鋒,陳冠希,楊千嬅等,其中最特別的便是世界搖滾班霸U2的⿎⼿Larry Mullen,特別送上花籃預祝何超演出成功,⽽他的花藍更是在早⼀天便送到,⼗分有⼼。

完場後,⼤批歌迷守在場外等候何超合照及索取簽名,她均⼀⼀答允,更逐⼀向歌迷道謝及揮⼿送別,⾜⾜花了半⼩時,場⾯既溫馨⼜感動。

