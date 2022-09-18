【馬路炸彈】自認經常衝燈的哥入行半年須停牌　求助同行反被斥「唔適合揸車」

「駛」出真功夫，方為大師傅，在馬路上特別是駕駛人士，更要注重道路安全。最近有的士司機在網上向同行求助，指自己入行半年多，已因經常「衝燈」而須停牌，卻希望能「拖一拖，做多幾個月生意留點錢。」貼文一出引起同行猛烈批評，直言他「唔適合做運輸，連揸車都唔適合！」

有自稱是的士司機的網民，日前在網上群組「的士司機資訊網 Taxi」上留言，指自已「初入駕駛行業，都有半年多，但非常不幸常衝燈而到了15分要停牌」，但因經濟問題，請教其他同行「可以點拖一拖點時間去做多幾個月生意留點錢。」

貼文一出引起不少迴響，一眾的士司機隨即炮轟事主是「馬路炸彈」，半年時間便須停牌，駕駛態度有問題，根本不適合駕駛，「反省吓先好再揸車，生命無take2呀！」，「衝燈少事就撞車，大件事可以撞死人，半年就停牌不如諗吓轉行，咁既(嘅)駕駛態度遲早害死人後悔莫及」，「佢似乎唔志在自己生命同罰款, 不過我擔心其他道路使用者 」。

駕駛記分制度下，駕駛者若觸犯某些交通條例，除了現有的懲罰外，並會被記分。當被記的分數達到一個指定數目時，駕駛者可能會被取消駕駛資格一段時期。其中駕駛者被記分數如在8分或以上，運輸署會向駕駛者發出一份違例駕駛記分通知書；駕駛者如在兩年內因觸犯違例事項而被記滿10分或以上，駕駛者須自費修讀並完成駕駛改進課程。

駕駛者如在兩年內因觸犯違例事項而被記滿 15 分或以上，法庭可以取消他持有或領取駕駛執照的資格，首次被取消資格，為期3個月，以後如有再犯，則會被取消資格6個月。

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