【台灣地震】台東發生規模6.8級地震　花蓮高寮大橋斷裂疑人車掉橋

▲ 台東發生規模6.8級地震，花蓮的高寮大橋斷裂，疑人車掉橋。

台灣台東今日 （18日）下午2時44分發生黎克特制6.8級地震。自昨晚（17日）台東已接連地震，全台有感。台灣中央氣象局測報中心主任陳國昌表示，這次6.8級地震才是主震，昨晚的6.4級地震都屬前震。

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台灣中央氣象局報告，台東今日下午2時44分發生黎克特制6.8級地震，最大震度台東6強、花蓮6弱。其中位於花蓮玉里一間7-11便利店發生倒塌事故，4人受困，警方表示目前傷亡未明，正在救援中。而在花蓮玉里的高寮大橋亦出現斷裂，疑似有人車掉落橋下，救援人員正趕往營救。

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這次震央位於台東縣政府北方42.7公里，地震深度7公里。根據台灣中央氣象局資訊，昨晚9時41分至深夜11時33分，台東接連發生20次地震，都屬淺層地震，其中最大為黎克特制6.4級，全台有感。後續不斷發生多次餘震。直至今天下午2時44分，台東再度發生規模6.8級地震。

香港天文台表示，據初步分析，昨天（17日）下午9時41分台灣發生一次6.6級地震，震中位於北緯23.28度，東經121.39度附近，即台東之東北偏北約63公里。天文台接獲超過10名市民報告，表示感到輕微震動，震動維持數秒。初步分析顯示本港的地震烈度為修訂麥加利地震烈度表的第III (三)度，即室內有感。類似小型貨車駛過的振動。

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責任編輯：羅嘉欣