【電話騙案】警破疑跨境電騙集團拘3人　騙款達690萬元

▲ (黃傑偉攝)

警方深水埗警區刑事部於今年9月1日至13日接獲4宗「猜猜我是誰」電話騙案，經調查後拘捕3人，涉嫌與全港68宗電話騙案有關，騙款達690萬元。

警方表示，本月16日在油麻地及九龍城拘捕2男1女，其中2名男女被捕人為持雙程證內地人，1人為本地男子，檢獲34萬元相信為詐騙集團犯罪得益及大批電話卡，涉嫌以欺騙手段取得財產罪。

深水埗警區刑事政總督察謝于毅指，深水埗警區於8月份起接報超過10宗針對長者詐騙案件，經深入調查後鎖定一個懷疑跨境電話詐騙集團，並於9月16日展開拘捕行動，分別在油麻地及九龍城拘捕2男1女，包括2名詐騙集團主腦，分別為39歲男子及34歲女子，2人均持雙程證，另外再於九龍城區拘捕1名本地男子集團成員。警方在油麻地一賓館檢獲34萬元，相信為詐騙集團犯罪得益及大批電話卡，相信詐騙集團已營運超過2個月。

警方調查過去兩個月涉及超過60宗騙案，損失達600多萬。騙徒手法會以親友名義通知長者自己已改聯絡電話及要求代交保釋金，但銀行已有機制可倒截部分騙案，而騙徒竟親身上門收取費用。

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記者：黃傑偉