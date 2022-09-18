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【第5波疫情】今增7,322宗確診　132宗屬輸入個案【不斷更新】

社會 16:56 2022/09/18

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本地疫情持續。(林宇翔攝)

本港第5波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）出席疫情記者會交代最新疫情。

今日新增7,322宗確診個案，包括7,190宗本地感染個案，132宗輸入個案；昨日新增23宗死亡個案。第五波累計9,678宗死亡個案。

【16:45】

歐家榮稱，現時輸入個案穩定，過去每日150宗左右，佔每日整體香港個案比例少於3%，輸入個案中約40%是抵港檢測時已驗出陽性，約35%是在檢疫酒店期間發現陽性，而95%是抵港頭七天驗出。

【16:39】

歐家榮指，政府方向是提升與國際接軌，正檢討數據及「0+7」方案，但準備需時，例如機場檢測能力，但一旦取消核酸檢測會有較多的輸入方案，要視乎隔離設施能否承受及進行風險評估。

【16:35】
變異病毒株比例方面，BA.2.12.1佔4.7%、BA.4/.5 佔81%；整體社區個案分布方面， BA.5佔74.8%、BA.4佔6.2%、BA.2.12.1佔4.7%、BA.2.2佔14.3%。

【16:30】何婉霞指，新呈報9名病人情況危殆，8人情況嚴重。另外多23名患者離世，涉及18男5女，年齡介乎58至94歲，其中17人未打齊3針疫苗。

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記者：蘇文軒

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