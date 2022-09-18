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陳健安化身暖男店長　On仔揚言朱古力與腹肌：兩樣都要

娛樂 16:28 2022/09/18

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陳健安化身暖男店長。

上月剛推出新單曲《創作者的派對》的C AllStar成員陳健安（On仔）於MV中大騷肌肉，今日（9月18日）以「一日店長」身份現身商場，跟隨卡通角色Kaka暢遊朱古力世界大道。

他表示：「之前為咗MV操肌要戒口同節食，收到今次嘅活動邀請即刻SAY YES，實行拎正牌食朱古力！食完最多加強操練，朱古力要食，腹部嘅『朱古力』都要繼續keep！」

On仔於「朱古力自由斟」親自調配獨一無二的朱古力飲品。

On仔鐘情朱古力

On仔去到多個朱古力主題打卡位拍照，一見到由朱古力製作的2件1米高「Kaka的朱古力樂園」雕塑，即被深深吸引住，看得目瞪口呆。

他笑言：「邊個話鐘意朱古力係女士專利？朱古力可以話係我嘅精神食糧。如果可以，活動完結後都想帶埋個朱古力雕塑返屋企做擺設，難以想像點用朱古力整到咁精緻嘅作品！」
 
On仔隨後化身暖男店長，於「朱古力自由斟」為早早到達現場期待多時的粉絲，親自調配獨一無二的朱古力飲品。他一邊製作一邊說：「8款材料揀到我心大心細！係用我自己嘅喜好嚟配搭，寫包單好味，希望Fans鍾意啦！」On仔更逐一在杯身簽名，展示滿分的親和力，為粉絲締造甜到入心的開心回憶。

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撰文 : TOPick柴犬出動

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