【開心無敵獎門人】被重提《K歌之王》黑歷史　黃宗澤自爆對婚姻概念濃厚

▲ 《開心無敵獎門人》今晚一集有黃宗澤、蔡思貝、草蜢等人擔任嘉賓。

TVB節目《開心無敵獎門人》今晚（9月18日）播出的一集有「獎門人」曾志偉，帶領5位「獎老」錢嘉樂、阮兆祥、麥美恩、程浩駿及吳嘉儀擔任主持。

是集嘉賓陣容有「Bosco隊」黃宗澤（Bosco）、蔡思貝、陳煒、劉佩玥、朱鑑然，及「草蜢隊」蔡一傑、蘇志威、陳敏之、胡渭康、關楓馨。

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經典甫士重現

是集首個遊戲「開心無敵燈燈燈」已經相當精彩，Chok出誘人Pose扮拍內衣廣告的陳煒被笑指「推波助瀾」，玩得之人Bosco則扮跳艷舞兼玩到腿張開，搞笑姿體動作惹得全場大笑。蔡一傑則連環擺出梅艷芳、羅文及陳百強經典Pose，最後更追加關德興招牌動作，非常過癮。

「開心無敵落大閘」環節同樣精彩，劉佩玥大擺詠春Pose扮葉問，朱鑑然則爬來爬去扮狗仔，至於蘇志威除了孖住胡渭康大晒麒麟臂外，更即場打側手翻，身手了得。

▲ 獎門人與一眾獎老打扮成卡通人物，相當搞鬼。

被重提《K歌之王》黑歷史

「開心無敵估歌仔」環節請來翻版Eminem及Lady Gaga獻聲，兩人的「精湛」歌喉聽到大家皺晒眉，更激到蘇志威扮晒嘢想衝上台打人。

其中要估《K歌之王》時，曾因唱《K歌之王》締造黑歷史的Bosco被揶揄「竟然估唔到」，他一面尷尬回應：「我冇嘢講！」而在首度重現的經典遊戲「開心無敵口噏噏」中，Bosco再度慘遭攻擊，老友蔡思貝指着他大嗌「叔叔」，Bosco即時衝上台扮嬲怒睥蔡思貝，場面搞笑。

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蔡一傑原來精通泰文？

是集「開心無敵彈遮遮」亦十分精彩，有備而來的陳敏之竟穿潛水衣上陣，成功搶Fo。

當問到「遞交擬結婚通知書手續費」時，即將升呢人妻的陳煒竟然對此一無所知，反而黃宗澤忽然自爆：「我對婚姻概念好濃厚，啲人成日講一夜夫妻百二蚊，就百二蚊啦！」獎門人聞言不禁笑說：「我懷疑你交過錢！」可惜正確答案其實是305港元，大家齊齊受罰淋雨。

另一焦點位是蔡一傑原來是泰文通，強勁程度甚至不用聽答案就能給出正確答案，並嫌棄獎門人泰文發音不標準，認真大膽。

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