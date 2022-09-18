【一帶一路】民建聯總結東盟行程　《施政報告》擬提出高層次經貿戰略發展建議

▲ 民建聯今日總結訪問東盟五國的成果。

民建聯月初分三團出訪東盟五國，今（18日）一眾議員完成隔離後總結訪問成果。民建聯指，準備下周與特首李家超會面就《施政報告》提交意見時，準備就推動香港與東盟的經貿向更高層次的戰略發展，提供方向性建議。

民建聯首次以政團名義進行海外並以經貿為主題的民間訪問，先後共參與超過50場會面或參觀活動，接觸逾500名當地商界人士和專業人士，並拜會了國家駐當地的大使或總領事。民建聯主席李慧琼表示，相信今次訪問團成功踏出第一步，對促進未來香港與東盟的民間互訪交流達到了指標性的成果。

民建聯指，已就香港一國兩制的長期實施及鞏固香港既有特色和優勢作了權威性的說明，堅定了他們對香港作為超級聯繫人的角色的信心，融通彼此的經貿發展。訪問團亦已向當地商界人士介紹了香港的營商優勢，包括在金融、專業服務、貿易、教育等領域的成就，以及大灣區發展的現況，不少團體代表都認同香港的優勢，並將組織回訪親身考察。

民建聯指，該黨特別介紹了香港中醫藥、創科等行業的發展，吸引到當地業界注意，並願意透過他們聯繫與香港的業界進一步接觸，相信訪問已成功令當地商業重新注視香港經濟方面的發展。民建聯亦準備與商務及經濟發展局局長會面，分享外訪的成果及所見所聞；以及在整理外訪資料及深化研究後，向港府提交更積極推動香港與東盟發展的經貿倡議報告。

另外，民建聯副主席陳克勤表示，會面期間，當地代表理解香港的防疫政策目前是精準抗疫，正實施「3+4」的隔離檢疫政策，「當然如能如局長所言朝『0+7』的方向發展，他們更歡迎，亦更容易吸引他們重新來香港做生意或旅遊。」

民建聯副主席陳勇提醒，東盟地區機遇與挑戰共存、活力與陷阱同在，「賣豬仔」事件就是其中一個例子，提醒市民到東盟地區投資置業或就業旅遊等，都應依法辦事，確保個人安全。

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責任編輯：陳葆琳