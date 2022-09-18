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【4區污水陽性】涉將軍澳茵怡花園及屯門翠鳴臺等多個屋苑　派逾25萬個快測包

社會 16:34 2022/09/18

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(資料圖片)

政府今日（18日）表示，西貢、大埔、屯門及觀塘污水檢測結果呈陽性和病毒量相對較高，當區的民政事務處將會陸續向以下地點的居民、在地工作清潔員工和物業管理員工派發合共約25萬個快速抗原測試包，供他們自行檢測，以輔助識別感染者。
 
快速測試
 
西貢區 — 怡心園、茵怡花園、浩明苑、欣明苑、英明苑、景明苑及景林邨

大埔區 — 富亨邨

屯門區 — 井頭中村、井頭上村、舊墟村、翠鳴臺、卓爾居、大興花園第一至二期、康德花園、翠林花園及青賢街與新青街附近一帶住宅（按附件

觀塘區 — 順緻苑

 
以快速抗原測試首次取得陽性結果的人士可透過「2019冠狀病毒快速抗原測試陽性結果人士申報系統」網上平台申報。若市民使用網上平台有困難，可致電183 6119自動系統登記身分證明文件及電話號碼。衞生署衞生防護中心會於稍後聯絡有關人士，以完成申報程序。

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責任編輯：余思嵐

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