【醫學罕例】 22歲孝子捐出7成肝　助末期直腸癌母重獲新生

▲ 22歲孝子捐出7成肝，助末期直腸癌母重獲新生。

末期腸癌患者再添希望！日前，新加坡一名患末期直腸癌的母親，獲兒子捐肝救助，重獲新生，創東南亞首例。

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綜合外媒報導，母親林意鳴在2020年10月因突然腹瀉伴隨腹部劇痛，到醫院進行檢查，結果被確診為末期結直腸癌，癌細胞更已擴至肝臟部位。據統計，約四成末期結直腸癌患者會出現肝轉移現象，五年存活率少於20%。

林母在確診前四處打工，獨自撫養兒子，她憶述：

沒想到（病情）會這樣嚴重。那天我獨自一人去拿檢查結果，聽到這個噩耗，不禁流下眼淚，因為兒子年紀還小。

22歲孝子捐肝救癌母

在標準療法下，末期腸癌患者可進行手術切除腫瘤，再配合化療；若不可切除，則可採用肝臟移植治療法，在一些西方國家曾創下術後兩年有83%的存活率。國立大學癌症中心腫瘤血液科顧問醫生何靜珊透露，林母的病情在進行約一年化療情況下，反應良好，因此建議她考慮可換肝除癌，或會有更好的康復機會。

醫院很快在確定林母符合上述肝移植治療標準後，隨即為其與22歲兒子吳俊樂配型，兒子順利成為母親的活體捐肝者，將捐出自己60-70%肝臟。兩母子於今年7月28日，在逾50名醫療人員協助下，成功完成肝移植手術，並在術後7日出院。

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創醫學突破

末期直腸癌患者透過肝臟移植獲得治癒，此前在整個東南亞尚未有先例。林母的個案成就了新加坡本地以至東南亞首例，反映末期直腸癌患者日後將有望通過肝移植治癒癌症。而林母在經過換肝手術後，癌細胞全被除去。她接受訪問時欣然表示：

我問醫生自己可以活多久，他說可以活很久，但有些藥需要一直吃。我說只要我有命在，吃藥是小問題。這就是我的人生了。

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責任編輯：羅嘉欣