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【施政報告2022】新思維要求保留區議會全面直選制度　倡改善青委會架構

政治 17:46 2022/09/18

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新思維今日發表《施政報告》建議。

特首李家超下月19日發表任內首份《施政報告》，新思維要求港府應創造有利條件，在政制發展問題讓社會達至共識，從而盡快落實雙普選；並保留區議會選舉制度，全面直選。

該黨又指，政府各諮詢委員會應體現多元參與，成員應包括不同持份者及不同政治光譜，建議改善青年發展委員會結構，定期舉行會議，把現有的青年相關議題討論，再具體設立委員會分工，並通過公務員系統協助制定政策。

新思維亦提出積極協助因社會運動而負上法律責任的青年提供援助，包括設計一些在囚更新學計劃等，推動社會復和；並擴大粵港澳大灣區青年創業計劃到國際層面，推動青年創業由大灣區衝出國際。

另外，新思維表示，政府應積極透過所有可行方法，增加土地供應，開設更多院舍宿位，包括公營房屋項目，預留5%樓面面積作為福利用途。其他建議包括設立院舍服務專業架構、設立10億元「照顧者服務起動基金」，以及撥款設立起動支援基金，專項發展有關照顧者服務等。

新思維建議於18區設立「照顧者社區支援隊」，透過專業社工外展形式，識別社區中隱蔽的高危照顧者家庭外，同時因應他們需要提供適切的資訊和支援、配對所需服務，並設立「24 小時照顧者支援熱線」，提供即時支援、資訊有助獲得所需服務，如暫託服務及有關照顧者支援服務等。

港府今年開始削減福利機構經常性資助1%，新思維對此表示反對，要求政府能夠制訂具體財務政策，建議政府提升公共開支，回應社會發展對公共服務的需求，並讓社會各階層享受經濟發展的成果。

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責任編輯：陳葆琳

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