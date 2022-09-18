【防疫鬆綁】衞生防護中心積極考慮入境「0+7」檢疫　研究取消48小時核酸陰性影響

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮。（陳靜儀攝）

新冠疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處首席醫生歐家榮和醫院管理局總行政經理（病人安全及風險管理）何婉霞今日（18日）出席疫情記者會，交代最新疫情。

歐家榮表示，自從政府推行「3+4」措施後，現時抵港旅客需要在機場採樣及做快測，再在第2、4、6、9天做測試。現每日輸入個案維持在穩定水平，維持在每日約150宗，佔整體抵港旅客少於3%，佔每日確診個案僅1.5%至2%。歐家榮指，無論是早前的7天酒店檢疫或現時的「3+4」，其實分佈都差不多，大概4成個案已在機場檢測陽性，約35%在酒店發現，約20%在第4至7日檢測陽性，少於5%是第8至10日檢測陽性。

至於登機前需持48小時內核酸陰性報告，歐家榮指相信政府會審視有關數據，評估措施對入境旅客人數影響，考慮因素包括取消措施後會否增加旅客來港、會否增加輸入性個案接受隔離等，需要全盤考慮。現市民從海外回港需持48小時內核酸陰性報告，但歐家榮指如市民在過去90天曾感染，便無需持核酸檢測報告，故成功攔截新冠病人數量不得而知。

至於外防輸入措施，歐家榮表示政府檢視數據後會就「0+7」方案作出建議，方向是「越快越好」，以提升和國際接軌，但仍要考慮本港的準備工作，及評估醫療系統影響和承受能力。

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記者：黃穎津