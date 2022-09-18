【競爭條例】競委會推出競爭法個案改編電視劇　冀加強企業守法意識

▲ 競爭事務委員會今日宣布推出香港首套以競爭法個案改編的電視實況劇—《競爭之合謀有罪》。（競委會提供）

競爭事務委員會今日（18日）宣布推出香港首套以競爭法個案改編的電視實況劇—《競爭之合謀有罪》。這套合共5集、與香港電台聯合製作的實況劇，將會由9月24日起，在港台電視31播放。

劇集由陸駿光、余香凝、黃定謙及林千渟主演，内容改編自《條例》在2015年12月全面生效後，競委會所處理的首批競爭法案件。4人飾演競委會調查員，將於劇中調查4宗合謀案件， 分別涉及圍標、合謀定價及瓜分市場，全部均為《條例》下的嚴重反競爭行為。該劇於競委會辦事處實景拍攝，觀眾將可透過劇集一睹競委會的内部運作，及其人員如何執行職務。

一連五集的《競爭之合謀有罪》，將由9月24日起逢星期六晚上7時30分，於港台電視31播映，劇集亦會上載至競委會網站、香港電台網站及YouTube頻道。

競委會主席陳家殷表示，自《競爭條例》全面實施以來這6年多，競委會已就12宗案件入稟競爭事務審裁處，當中涉及56個業務實體及個人，而在審裁處已經作出裁決的5宗案件中，競委會全部獲判勝訴。競委會亦在4宗案件中採用了非訴訟方式處理，包括接受承諾 及發出違章通知書，執法效果理想。

他續指，《競爭條例》的實施，意味著一些根深柢固的營商手法，需要作出徹底改變。除了堅定執行《條例》、打擊各類反競爭行為外，讓社會各界了解條例，加強企業的守法意識，亦同樣重要。透過這套劇集，競委會希望提高各行各業對潛在競爭法風險的意識。同時，亦鼓勵企業及公眾向競委會舉報反競爭行為。如企業或個別人士已牽涉入合謀行為，亦可考慮向競委會申請寬待。

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記者：黃穎津