【競爭條例】競委會推出競爭法個案改編電視劇 冀加強企業守法意識
競爭事務委員會今日（18日）宣布推出香港首套以競爭法個案改編的電視實況劇—《競爭之合謀有罪》。這套合共5集、與香港電台聯合製作的實況劇，將會由9月24日起，在港台電視31播放。
劇集由陸駿光、余香凝、黃定謙及林千渟主演，内容改編自《條例》在2015年12月全面生效後，競委會所處理的首批競爭法案件。4人飾演競委會調查員，將於劇中調查4宗合謀案件， 分別涉及圍標、合謀定價及瓜分市場，全部均為《條例》下的嚴重反競爭行為。該劇於競委會辦事處實景拍攝，觀眾將可透過劇集一睹競委會的内部運作，及其人員如何執行職務。
一連五集的《競爭之合謀有罪》，將由9月24日起逢星期六晚上7時30分，於港台電視31播映，劇集亦會上載至競委會網站、香港電台網站及YouTube頻道。
競委會主席陳家殷表示，自《競爭條例》全面實施以來這6年多，競委會已就12宗案件入稟競爭事務審裁處，當中涉及56個業務實體及個人，而在審裁處已經作出裁決的5宗案件中，競委會全部獲判勝訴。競委會亦在4宗案件中採用了非訴訟方式處理，包括接受承諾 及發出違章通知書，執法效果理想。
他續指，《競爭條例》的實施，意味著一些根深柢固的營商手法，需要作出徹底改變。除了堅定執行《條例》、打擊各類反競爭行為外，讓社會各界了解條例，加強企業的守法意識，亦同樣重要。透過這套劇集，競委會希望提高各行各業對潛在競爭法風險的意識。同時，亦鼓勵企業及公眾向競委會舉報反競爭行為。如企業或個別人士已牽涉入合謀行為，亦可考慮向競委會申請寬待。
【TOPick診症室】胃痛自行服藥止痛不知已患癌 醫生拆解胃癌徵狀與治療
HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7
hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9
記者：黃穎津