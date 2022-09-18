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【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人

健康 17:56 2022/09/18

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女子結婚8年丈夫拒有性行為，驚揭「丈夫」是女人。

恩愛夫妻婚後有親密行為再正常不過，但若有一方再三推搪，必然事出有因。一名印度女子結婚後，其丈夫不斷找藉口拒絕親密行為，直至婚後8年，驚揭原來自己的「丈夫」是一名女性。

最新影片：

綜合《India Today》報導，該名印度女子西塔爾在9年前，通過婚姻網站認識了現任「丈夫」維拉惹。二人於2014年結婚，更前往克什米爾度蜜月。不過，男方在婚後並沒有與西塔爾發生性行為，反而不斷找藉口拒絕，聲稱自己曾在俄羅斯遭遇事故，令他有性事障礙，並在當時安慰西塔爾，表示自己將會在進行小手術後完全康復。

驚揭丈夫原為女性

2020年，男方說想接受手術減輕體重，於是前往加爾各答接受手術。然而，真相卻是植入了男性器官的變性手術。過後與西塔爾發生不自然性行為，並威脅對方不準揭穿秘密。

西塔爾最終向當地警局報案，揭發此事，指控「丈夫」接受變性手術成為一名男子，並與她進行了不自然性行為及詐騙。

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責任編輯：羅嘉欣

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