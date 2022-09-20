【施政報告】紡織及製衣界促放寬檢疫限制　倡提供「有條件」獎學金吸引人才來港

▲ 紡織及製衣界提交施政報告聯合建議。（陳祖恒Facebook圖片）

紡織及製衣界發表《施政報告》聯合意見書，希望政府進一步放寬檢疫限制，包括設立「商務通道」。又希望政府完善「再工業化」內涵，雙軌並行推動傳統及新興產業。

紡織及製衣界今向特首李家超提交聯合意見書，該意見書由立法會紡織及製衣界議員陳祖恒、香港紡織業聯會會長陳亨利、香港紡織商會會長朱立夫及該界別全體選委聯合提交。

倡設商務通道 便利工商界出入境

紡織及製衣界指出，通關是他們最迫切、關切的議題，希望政府盡快擬訂清晰的對內、外通關路線圖，適時再進一步放寬檢疫限制，包括容許乘搭直航機抵港的本港居民，在完成核酸檢測下，可無須入住隔離酒店。又建議設立商務通道，優先在新加坡、泰國、英美加澳等與香港有最多商務交流的地方實施，初期設置配額，要求他們入境時申報7日行程，並實施點對點閉環管理，期間禁止使用公共交通工具，但可豁免抵港隔離期，只須定期檢測及匯報健康狀況。

業界又提到，希望政府可支援工商業界發展，推動疫後經濟復甦。陳祖恒認為，政府應進一步完善「再工業化」內涵，強調再工業化要雙軌並行，除了推動高增值產業及職能生產，亦要加強支援本港傳統工業透過創科升級轉型。

至於如何建立創科工業人才庫，業界認為，既要向外「搶」，同時要積極培育本地人才，建議政府考慮向內地或海外成績優異的學生提供獎學金，吸引他們來港修讀創科相關課程，並規定獎學金申請人畢業後須在政府指定企業工作一段較長時間，確保人才留港；本地學生方面，則可透過「創新科技獎學金」資助傑出學生赴海外交流、留學，但規定他們返港後要在本地企業工作一定時間。

籲在前海建立「時裝品牌區」

另外，業界同時建議政府，與內地商討成立「粵港紡織及製衣業專組」，由粵港官員、業界代表和科研單位代表組成，促進粵港紡織及製衣產業在大灣區蓬勃發展，包括探討在前海建立「時裝品牌區」。

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記者：林曉君