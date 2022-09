【演唱會】衛詩出道17年舉行處女騷　擁胞姊衛蘭感觸落淚：你係上帝賜畀我嘅禮物

▲ 衛詩昨晚與胞姊衛蘭淚灑舞台。

歌手衛詩(Jill)岀道17年,終在昨日(9月17日)於九展舉行處女演唱會,滿足自己及一班樂迷粉絲多年願望,更獲多位圈中好友如陳凱詠(Jace)、陳蕾、洪嘉豪、鄧萃雯、泳兒、鍾舒漫、鍾舒淇、陳明熹、Dear Jane成員Howie、Kiri T、曾若華(Jude)、鍾雪、Miss Yellow等現身支持。

Jill甫一開場即以型格曲風《GET OUT》為演唱會揭開序幕,頓時尖叫聲四起。及後更演唱多首經典快歌《Funny Jealousy》、《可可》等。

獻唱《可可》時,音樂製作人陳杰(Chris Polanco)更驚喜現身合唱,歡呼聲四起,把全場氣氛推高。

▲ 衛詩演唱多首經典快歌,氣氛高漲。

演唱Big Bang成員太陽歌曲

Jill亦邀請了相識多年的音樂人Daniel Chu作嘉賓,分享他們相識多年點滴。Jill分享他們十多年前的台上表演合照時要求Daniel與她模仿當年合照中的動作,更著歌迷替他們拍下。途中因Jill用右手揸咪與相片不符,台下瘋狂大叫「左手呀」。最後Jill聽到台下的洪嘉豪「提水」,在台上大叫「多謝嘉豪」,場面非常搞笑。

Jill在演唱會當中首次在台上演唱Big Bang成員太陽的歌曲《Eyes Nose Lips》,給一眾樂迷一個大驚喜,唱罷更說:「啱啱唱完韓文歌好掛住媽咪,可惜佢今日嚟唔到,不過唔緊要,爸爸今日有嚟到!一定會有下次!」

姊妹情深

最後當然少不了家姐衛蘭(Janice)上台支持細妹,Janice笑言:「終於等到你邀請我做嘉賓啦!我真係好開心!好開心你舉行個人演唱會,好想趁今晚同你講,知道其實你一直以來嘅音樂生涯都好需要好多嘅忍耐同堅持。喺你身邊,除咗睇到你會有失望唔開心嘅時候,更加睇到你嘅耐性。無論有幾多嘢阻住你向前行、要等幾耐,你都會好似一個戰士咁繼續向前,繼續努力,呢個係我喺你身上好想學到嘅嘢。今晚我真係好戥你開心,亦都好感恩我哋依然有機會一齊企上舞台,陪着對方同行。」

▲ 衛詩與胞姊衛蘭感觸相擁落淚。

二人感觸相擁落淚,Jill亦說:「我真係好多謝家姐你一直支持我鼓勵我,我簡直覺得你係上帝賜畀我嘅禮物!」場面感人。

說罷二人用紙巾拭淚,場面一度靜止,Janice為緩和氣氛說:「好!不如我哋唱歌!We are a mess !」引來樂迷大笑。最後和Jill獻唱二人兒時喜愛的卡通片歌曲《If We Hold On Together》以及合唱歌《細細個》。

