【癌症殺手】最新6大致癌原因　研究：全球44%死亡案例可避免

▲ 最新6大致癌原因公布。

癌症是現代都市人殺手，然而國際醫學期刊《The Lancet》最新研究指出，近44.4%的癌症其實是可預防，只要避免進行一些高危行為，即可有助降低癌症威脅。

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據醫學期刊《刺針》（The Lancet）最新國際癌症研究報告指出，在收集及參考了204個國家共350種疾病與死亡統計數據，從2019年的數據來分析，發現全球約1,000萬宗共23種癌症的死亡案例之中，有445萬宗是由於已知風險因素而致死，佔整體數據高達44.4%。

研究指出，吸煙是致癌的最大原因，佔整體人數中的33.9%；其次是飲酒，佔比例約7.4%。超過一半因癌症而死亡的男性，與這兩項行為有關；而女性則有超過三分一與此兩項行為相關。

此外，不健康的飲食、不安全性行為，以及在工作環境中會接觸到致癌物質，都是重大癌症風險因素。至於肥胖（BMI過高）更是自2010到2019年為止，增幅最大的可預防癌症高危因素。

研究表示，2019年死於癌症的所有男性病人，以及三分一以上的女性病人，都是死於這些可預防的風險因素。

研究共同作者之一、美國華盛頓大學醫學院健康指標與評估研究所所長Christopher Murray表示，吸煙一直被視全球癌症的主要致病因素。而今次研究，有助各國辨識癌症風險因素，從而減低癌症致病及致死的問題。

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責任編輯：羅嘉欣