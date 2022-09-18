【技能大賽】香港30精英參加「技能界奧林匹克」　IVE生隨兄步伐出戰軟件開發項目

▲ IVE畢業生王嘉誠自小立志跟隨兄長步伐加入資訊科技專業，終爭取到與哥哥一樣代表香港參與「資訊科技商業軟件方案」比賽項目。（VTC提供圖片）



有「技能界奧林匹克」之稱的「世界技能大賽」兩年一度進行，今年將舉行特別賽，30名代表香港的技能精英，日前獲教育局局長蔡若蓮授旗，將分別前往德國、瑞士、芬蘭及韓國等10個國家，參與其中26項比賽，與世界各地年輕選手比併技能。其中有香港專業教育學院（IVE）畢業生，更跟隨11年前參加大賽的兄長步伐，朝資訊科技專業發展，今年亦爭取到比賽席位，將代表香港出戰「資訊科技商業軟件方案」項目。

今屆世界技能大賽已是第46屆，因應疫情，大會舉辦特別賽，邀請來自全球接近60個國家及地區、逾1,000名年輕技能選手，於9月至11月期間分別到10多個國家及地區，進行共逾60個比賽項目，30名選手組成的香港代表團前日（16日）授旗禮誓師出發。

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

一眾選手把握出發前最後時間與專家積極備戰，包括IVE軟件工程高級文憑畢業生王嘉誠，將參與「資訊科技商業軟件方案」項目。嘉誠的兄長王嘉偉於2011年曾參與倫敦「世界技能大賽」同一項目，當年嘉誠看到兄長專注編程和全力訓練，已深感敬佩，嘉誠更立志跟隨兄長步伐，報讀IVE課程，朝資訊科技專業發展，並獲兄長傳授編程技巧。「資訊科技商業軟件方案」項目要求選手運用指定軟件開發工具，按題目為一間公司開發商業營運及管理的解決方案，嘉誠將赴韓國作賽，在備戰最後階段，他繼續訓練手機應用程式開發、編程等技巧，期望能在賽事中發揮最佳水準。

嘉誠的兄長嘉偉現已在英國從事IT工作，他指當年參加比賽是改變人生的里程碑，他說：「（賽事）讓我見識到世界技能精英的水平，是日後不斷進修和求進的原動力，我希望弟弟同樣可透過今次比賽擴闊視野，祝願他能突破自己、全力以赴，希望兩兄弟未來在IT界『拍住上』。」

國際廚藝學院（ICI）西式包餅及糖藝高級文憑畢業生蒙福凱，則會於下月遠赴瑞士參與「西點製作」比賽，參加者需巧妙地運用糖、朱古力、杏仁膏等材料，製作酒店級數的冷熱甜品、糕點和特定主題的展示品。福凱自中學起已對包餅製作感興趣，閒時會製作曲奇和蛋糕予家人品嚐。中學文憑試（DSE）後，她報讀ICI課程，期間屢獲比賽奬項，期望今次比賽能再奪佳績。

擔任主禮嘉賓的蔡若蓮致辭表示，賽事為來自各國年輕人提供良好交流平台，互相切磋，應用所學專業技能，能夠見證各香港選手克服疫情挑戰，在國際舞台展現才能以及努力訓練的成果，令人鼓舞。她祝願選手們旗開得勝，創造佳績，向世界展示香港年青一代優秀的實力。青年技能比賽常務委員會主席陳鎮仁致歡迎辭時指，今年是香港特別行政區成立25周年，亦是香港參加世界技能大賽的第25年，形容今年出賽對香港別具意義，寄望各選手將來亦能繼續於不同技能領域發展，進一步為行業及社會作出貢獻。

最新熱門影片：【TOPick診症室】骨科醫生拆解椎間盤治療 有何患者須考慮手術處理？

【獨家優惠】百佳網店購物滿$800減$40折扣碼(500份)：https://topick.hket.com/article/3313011

HKETAPP健康台更多都市疾病影片：https://bit.ly/3cNFwr7

hketApp已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯：馮琪雅