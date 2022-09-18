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【核電站運行】嶺澳核電站應急柴油機非預期啓動　偏差對機組安全運行及環境沒有影響

社會 18:57 2022/09/18

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嶺澳核電站。（資料圖片）

保安局發言人今日（18日）表示，廣東省核應急委員會辦公室今日向保安局通報了一則有關嶺澳核電站的運行事件。

昨日（17日）工作人員進行定期例行試驗期間，發現嶺澳核電站4號機組其中一台為電站提供應急電源、平時應處於熱備用狀態的應急柴油機非預期啓動。工作人員隨即檢查該應急柴油機及相關的應急供電系統，並在核實無異常後，將該應急柴油機停運及回復至正常狀態。期間，機組一直處於安全運行狀態。

根據國際核事件分級表，以上事件確定為0級偏差。是次偏差對機組安全運行、員工健康、周邊公眾和環境並沒有影響。

大亞灣核電運營管理有限責任公司已於其網站公布上述運行事件的詳情。公眾可在其網站的「核安全信息公開」內的「運行事件」分頁上找到相關資訊。

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記者：黃穎津

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