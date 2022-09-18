【職場健康】返工前一晚抑鬱流淚　3種狀況自測精神健康

▲ 返工前一晚抑鬱流淚？3種狀況自測精神健康。

都市人工作壓力大，精神健康容易受影響。有女網民近日就發帖稱，自己日日上班前都會流淚，情緒低落，意外引來不少網民留言討論，有人更表示自己有相似經歷。

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據網上討論區「連登」，有網民以《返工前一晚憂鬱係咪好常見》為題發帖，指自己這一個月來「日日返工前都喊一喊」，懷疑情緒出問題，考慮過轉工從事保險業：「佢地每日都好似好開心咁」，引來其他網民留言討論，除了鼓勵事主外，有不少人也表示自己也有相似經歷。

究竟如何判別自己的精神健康有否出問題？綫上精神健康服務「Re:Fresh電子精神健康支援自助平台」指出，只要合乎以下3種狀況的其中一項，已代表精神健康出現問題的先兆。

1.持續劣睡影響工作

劣睡即睡眠質素欠佳，包括淺睡、早醒或失眠等徵狀，難以集中精神以致影響工作，都是壓力的警號！有些個案人士，躺在床上20分鐘輾轉反側仍未能入睡，或小睡片刻醒後又再難入眠，如情況維持3至4天以上，代表精神健康出現問題需要求助。

2.煩躁忟憎易被激怒

因疫情關係很多人需留在家中，以致跟家人關係反而變差。如發現自己脾氣不好、經常沒耐性煩躁不安或很少事情已想跟人嗌交等等，這些都是先兆，代表神經系統很敏感，處於一種很on guard的狀態。

3.焦慮不安精神散漫

如發覺自己經常很多憂慮，如擔心工作前景、環境或前途等。或在工作時精神散漫，不斷檢查或清潔某樣物件等，以致拖延工作進度……這都是中度以上的焦慮程度。因焦慮會帶來很多不明來歷的痛症，如腸胃過份緊張，會產生過敏反應如廁頻密或一些無原故的痛症。

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責任編輯：羅嘉欣