【禁CBD】公開試考生曾試食CBD糖果圖減壓　校長贊成規管倡政府全面解釋服用影響

▲ 李建文指，得悉有中學生曾為減輕考試壓力而試食含CBD食品，擔心會造成濫用。（資料圖片）

政府擬於明年初禁止含大麻二酚（CBD）產品，近年含CBD的糖果和香薰精油等製成品已流入本港，部分標榜可紓緩痛楚和減輕壓力、不會上癮等，身兼中學校長、香港學校訓輔人員協會副會長李建文表示，曾得悉有其他學校的中學生曾為減輕公開試壓力而「試食」CBD製品。他贊成政府規管相關產品，免造成濫用，又倡政府全面進行宣傳教育工作，同時面向學生及成年人。

李建文向本報表示，從外展社工獲悉，近年有年輕人進食含CBD的糖和朱古力等製成品，有人當外國手信買回來，亦有中學生為應付公開試壓力而試食，或為興趣而嘗試，暫未見在年輕人間形成潮流。但他亦留意到近年有本地商店，包括大型商場也有售含CBD的食物和香薰精油等，明顯針對有經濟能力的成年用家，用作減輕工作壓力等。

李建文指，倘有人感到長期受壓或痛楚，應尋求醫生處方藥物或以其他方法減壓，若自行尋找藥物治療，或會造成濫用。他亦說，每個年代都會出現青少年濫用藥物或毒品，每逢出現新興毒品或違禁藥物，政府都要多做教育及預防性工作。

如政府欲將CBD列作毒品、全面禁止相關製成品，他相信政府會有充分理由，並會尊重有關決定，但強調除了針對年輕人進行宣傳教育工作，更應該針對成年人，好像幫助市民認識電子煙害處一樣，政府應全面說明CBD對人體影響及規管原因等，並收集社會意見。

特首李家超昨日（17日）出席一個禁毒節目時，引述去年警隊和海關共破獲涉及毒品的案件上升1成半，檢獲毒品數量亦增1.5倍，被呈報青年吸毒者增約4成半。他指出，大麻是毒品，政府會將大麻二酚列為毒品，立法管制，預計在明年年初在香港禁止含有CBD的產品，以保障市民健康。

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記者：馮琪雅