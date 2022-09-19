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【天氣預測】今續酷熱料高溫觸發驟雨及狂風雷暴　天文台預測明起風勢增強扭轉悶熱天氣

社會 06:00 2022/09/19

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(林宇翔攝)

本港酷熱天氣形勢，即將有明顯轉變。天文台預測，隨著一股清勁至強風程度東北季候風在星期二抵達廣東沿岸，本週中期氣溫將稍為下降，扭轉中秋過後本港持續微風及低能見度的悶熱天氣。

天文台預測本港周二及周三風勢較大，屆時會由今天的微風2級，漸轉東風4至5級，空氣質素及能見度會好轉。

不過，天文台表示本港今日(19日)風勢仍然微弱，吹輕微至和緩偏西風；天氣酷熱，最低氣溫約27度，日間短暫時間有陽光及酷熱，最高氣溫約34度。惟受到高溫觸發的驟雨影響，本港今日大致多雲，會有幾陣驟雨及狂風雷暴。

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記者　蘇文軒

酷熱天氣 天氣 颱風 天文台

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