【男生髮禁】公眾關注校規執行與同學權利平衡點　平機會再接多3宗髮禁校規投訴

▲ 平機會主席主敏健表示，再接多3宗關於校規髮禁的投訴。（資料圖片）

東華三院黃笏南中學男學生林澤駿6月向平機會投訴，質疑學校校規禁止男生留長髮是違反《性別歧視條例》，冀藉此推動全港學校廢取髮禁校規，本月初獲平機會安排首次調停，未有結果。平機會主席主敏健今日（18日）表示，知道公眾關注事件，平機會盼盡快處理，另再接獲3宗關於學校髮型校規的投訴，以及數宗查詢。

林澤駿與該校校長李靖邦於本月8日出席平機會安排的調停會議，林同學會後表明不滿意學校所提方案，不希望自己得到特殊對待，會研究採取法律行動。朱敏健今日表示，上次會議後，該名學生與校方暫未訂出下次會面日期，但形容雙方都有誠意解決，「只是具體細節不盡相同」。

至於平機會將繼續調停雙方，暫未有確定時間表，盼能夠盡快解決，朱敏健說：「我知道公眾關注校規執行與同學權利的平衡點在哪」，相信在完成處理有關案件後，可以給公眾清晰交代。

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責任編輯：馮琪雅