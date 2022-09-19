【數碼警政】警方成立e-Hub電腦分析詐騙案關聯　冀報案同日派員跟進提升調查效率

▲ 警方電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮，介紹新成立的e-Hub功能。(林宇翔攝)

近年詐騙案急升並已成為本地主流罪案，隨着罪犯利用科技犯案，警方亦加強提升科技應戰。警方新成立「電子報案處理及分析中心」（e-Hub），利用電腦分析詐騙案背後的關聯，提升調查效率，有望做到在接到報案同日，即可分派前綫人員跟進處理。配合e-Hub的使用，警方亦優化電子報案平台，讓報案人提供更多重要資料，如虛擬貨幣、社交平台資料等，讓警方及早破案。

新成立的e-Hub今日起全面投入服務，設於灣仔軍器廠街警察總部，由警方投入人手分早、中兩更運作。警方電子報案處理及分析中心總督察黃嶔榮表示，詐騙案已成為本地主流罪案，今年上半年佔整體刑事罪案4成，而科技罪案及詐騙案就佔整體詐騙案件約8成。警方分析發現，大部分詐騙案都有關聯性，例如來自同一犯案源頭，為整合調查資源，更有效、迅速回應市民舉報，於是決定成立e-Hub。

與反詐騙協調中心 功能互補

黃嶔榮解釋，科技罪案無孔不入，同一案件或涉多名在不同區域的受害人，事後會以不同方式及到不同警署報案，可能導致各警區調查資源重疊，或花一段時間才能將案件歸類，不利警方調查。「舉例早前的主題樂園門票騙案，各區均收到報案，但其實詐騙源頭只有一個。」

因此，警方在e-Hub自設分析系統，當收到市民有關科技罪案及詐騙案的報案後，人員會與報案人取得聯絡，確認案件詳情及資料，透過電腦對案件進行關聯性分析，例如銀行戶口、社交平台等，將來自同一犯案源頭的案件歸類，交由同一刑事調查隊伍跟進，最快可於同日轉交案件。黃嶔榮認為，e-Hub可與反詐騙協調中心（ADCC）功能互補，ADCC主力打擊及阻截詐騙案，e-Hub則是協調警隊內部分析及破案之用。

改良報案版面 予市民填資料

警方亦優化警隊電子報案中心報案版面，會將「罪行報告」內有關「科技罪案」一欄，擴展為「科技罪案及騙案」，新增版面讓市民填寫交易資料，如虛擬貨幣和社交平台帳號等，可上載的附件亦增至30個。

電子報案處理及分析中心高級督察陳靜媚指出，近年愈來愈多市民透過網上報案中心平台報案，而有關科技罪案及詐騙案相關的電子報案數字亦大幅增加。以去年為例，4.3萬宗電子報案當中，有2萬宗屬科技/詐騙案。

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記者：蘇文軒