【復常之路】港澳辦黃柳權：特區政府因時因勢調整防疫政策無可厚非　毋需過度解讀

▲ 港澳辦副主任黃柳權。（資料圖片）

特首李家超今表示，近期疫情有回落跡象，各部門正積極研究抵港人士檢疫安排的調整空間，政府會盡快決定及作出公布。

李家超又表示，政策方針是盡量擴大空間聯通世界，與國際接軌，減少檢疫安排為入境旅客帶來的不便，他強調，要有序地向同一個方向推進，確保防疫政策的一致性，「不走回頭路」。

今日中宣部主題記者會上，被問到是否因要與內地接軌，而影響到香港與世界的聯繫時，港澳辦副主任黃柳權說，留意到新政府上任後多次強調，接軌世界與和內地通關並不矛盾，且特區政府也根據香港疫情和全球疫情變化情況，香港的實際情況，統籌疫情防控和經濟社會發展，因時因勢調整和優化香港的疫情防控措施，黃柳權說：

我認為，特區政府做的這些調整無可厚非，也不需要去過度解讀。

另外，被問到會否擔心香港的「移民潮」問題時，黃柳權稱，自己有翻閱特區政府統計處的報告，從數據上可見，香港人口減少的原因是多方面的，看不出人口減少是因移民潮導致，認為香港現在出現「移民潮」的形容並不是很恰當。

他續指，留意到特區政府非常積極地吸引人才到香港來。相信香港高度自由開放規範的營商環境，暢通便捷的國際聯繫，所實行的普通法制度和低稅制，中西文化融合的人文環境，特別是香港背靠祖國、聯通世界的區位優勢，一定會吸引更多的人才到香港施展抱負。

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責任編輯：林曉君