【CDB將列毒品】21歲以下吸食大麻人數接近5成　戒毒機構挺立法

▲ 政府會將大麻二酚（CBD）列為毒品，立法管制，預計明年年初實行。（資料圖片）

行政長官李家超上周六在一個禁毒活動中預告，大麻是毒品，政府亦會將大麻二酚（CBD）列為毒品，立法管制，預計明年年初實行。有戒毒機構指，近兩年本港吸毒的人數上升，而使用CBD有機會促使更多人嘗試大麻，尤其是大學生及有消費能力的人士。

李家超在禁毒活動上透過視像致辭說，政府打擊毒品不遺餘力，去年警隊和海關合共破獲涉及毒品的案件，上升百分之十五，檢獲毒品數量上升1.5倍，反映執法部門絕不姑息毒品罪案，多個部門及社會界別也從源頭預防毒品問題。

李家超：源頭預防毒品問題



他說香港在過去近10年，被呈報的整體吸毒人數接近減半，至去年約有6,000人，但去年被呈報的青年吸毒者則上升約45%，所以社會不要鬆懈，必須從公眾教育及執法等，杜絕青年接觸毒品。



香港路德會社會服務處助理服務總監尹潔盈指，支持政府立法管制CBD的使用，相信政策是回應這兩年吸食大麻人數上升的趨勢。她表示，這兩年不僅吸毒人數增多，使用大麻的人數都大幅增長。她指，雖然CBD本身不受《危險藥物條例》管制，但使用的人有機會透過CBD而進而嘗試含有四氫大麻酚（THC）成分的大麻。

她指，路德會社會服務處路德會青彩中心去年共收到260宗關於戒毒的求助個案，當中2、3成都屬於吸食大麻相關，而數字比2020年增加逾1成。她指出，大麻價格不便宜，一般是有消費能力的人士使用，而她相信大麻在大學生群體已經有一定市場。

根據藥物濫用資料中央檔案室2021年的統計數字，2021年呈報的吸毒人數較2020年上升4%，即從5,776人上升到6,019人，而升幅主要受到被呈報21歲以下青少年吸毒人數上升的帶動，有關人數較2020年上升44%（由607人上升至873人），佔整體被呈報吸毒人數15%。其中大麻是21歲以下青少年最常吸食的毒品之一，2020年至2022年上半年，21歲以下吸食大麻人數佔比由43.5%升至49.5%，已接近5成。

不過，CBD因為沒有精神活性作用，而仍沒有被列入危險藥物，不少美容按摩店都會推出含有CBD成分的精油，供客人使用。香港美容業總會創會主席葉世雄指，精油種類繁多，部分複方可能還有CBD成分，但絕不是普遍。他指若立法禁用，對生意的影響未必好大，不過他還是認為一刀切全部禁用是否矯枉過正，尤其按摩店只是供按摩使用而非吸食，「會否可以有啲彈性呢，比如規管使用的範圍、成分等？」

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記者：袁澍