【CDB將列毒品】港CBD製品多含THC　精神科醫生：長用或成癮

▲ 精神科專科醫生黎大森。（資料圖片）

港CBD製品多含THC 長用或成癮

CBD因被傳有紓緩、放鬆的效果，近年來在市面有所興起。精神科專科醫生黎大森指，純正的CBD並沒有精神活性，惟本港的CBD製品絕大多數都含有THC成分，長期使用會傷害人腦的中樞神經，包括產生幻覺、幻聽及有成癮性。

黎大森說，CBD亦是從大麻中提取，多數都含有THC，即被列為危險藥物的成分，「純CBD好少，因為好難分離開來。啲人以為係好純，但其實食用是會有影響的。」他指，成癮有時不僅僅是身理上的，有些人情緒較差，使用CBD後也會變成心理成癮，「好似借酒澆愁，係好負面、解決不到問題，只是逃避現實而已。」

精神科藥物選擇多

他表示，在香港CBD並非精神科會使用的藥物，一方面因有很多其他數據更公開明確的藥物可以揀選，如血清素等。不過他也承認，自己在臨床上亦有病人曾服用CBD產品，暫時未有見到對身體傷害很大的個案。

黎大森說，如果情況嚴重的病人則有許多精神科的藥物可以揀選，而如果情況不嚴重，有情緒困擾的人也可以採取做運動的方式，讓身體自行分泌安多酚，相對健康許多。

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記者：袁澍