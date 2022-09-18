【強制檢測】64大廈納強檢 日出康城領峯、晉海、大角咀港灣豪庭、西灣河嘉亨灣上榜
政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月12日至9月18日期間，曾身處64個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月19日或20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】
51處陽性檢測個案曾到訪的地點：
1. 深水埗海達邨海昌樓
2. 藍田興田邨彩田樓
3. 東涌滿東邨滿順樓
4. 柴灣佳翠苑顯翠閣
5. 荃灣麗城花園 3 期 6 座
6. 大埔曉運路 2 號德雅苑
7. 油塘高翔苑高飛閣
8. 九龍城啟晴邨樂晴樓
9. 葵涌葵涌邨合葵樓
10. 九龍城德朗邨德瑞樓
11. 黃大仙竹園北邨桐園樓
12. 天水圍天頌苑頌浩閣
13. 牛頭角牛頭角上邨常盛樓
14. 紅磡半島豪庭 3 座
15. 葵涌安蔭邨豐蔭樓
16. 天水圍栢慧豪園 3 座
17. 深井碧堤半島 7 座
18. 天水圍天祐苑祐寧閣
19. 將軍澳怡心園 5 座
20. 大角咀港灣豪庭 8 座
21. 將軍澳怡明邨怡茵樓
22. 青衣長宏邨宏心樓
23. 北角富雅花園金楓閣
24. 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣
25. 土瓜灣傲雲峰 7 座
26. 大圍美田邨美景樓
27. 荃灣麗城花園 2 期 8 座
28. 荃灣石圍角邨石桃樓
29. 將軍澳日出康城領峯 7 座(左翼及右翼)
30. 秀茂坪曉麗苑曉晴閣
31. 觀塘翠屏南邨翠榮樓
32. 茶果嶺麗港城 35 座
33. 沙田廣源邨廣楊樓
34. 黃大仙黃大仙上邨詠善樓
35. 馬鞍山馬鞍山中心 1 座
36. 天水圍天耀一邨耀民樓
37. 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓
38. 天水圍嘉湖山莊賞湖居 2座
39. 石硤尾白田邨清田樓
40. 油塘高俊苑俊滿閣
41. 天水圍天頌苑頌恩閣
42. 北角城市花園 13 座
43. 荃灣祈德尊新邨 B 座
44. 紅磡海濱南岸 1 座
45. 西灣河嘉亨灣 1 座
46. 將軍澳日出康城晉海 5B座
47. 東涌映灣園悅濤軒 9 座
48. 屯門兆軒苑順生閣
49. 粉嶺華明邨添明樓
50. 上水太平邨平熙樓
51. 沙田水泉澳邨喜泉樓
13處污水樣本檢測呈陽性的地點：
1. 沙田愉景花園 C 座
2. 沙田愉景花園 B 座
3. 沙田愉景花園 A 座
4. 柴灣翠灣邨翠寧樓
5. 長沙灣蘇屋邨壽菊樓
6. 長沙灣蘇屋邨綠柳樓
7. 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓
8. 牛池灣曉暉花園 5 座
9. 牛池灣新麗花園 C 座
10. 牛池灣新麗花園 B 座
11. 牛池灣新麗花園 A 座
12. 牛池灣彩雲一邨玉麟樓
13. 牛池灣彩雲一邨白鳳樓
責任編輯 李志強