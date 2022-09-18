【強制檢測】64大廈納強檢　日出康城領峯、晉海、大角咀港灣豪庭、西灣河嘉亨灣上榜

▲ 64大廈納強檢，大角咀港灣豪庭上榜。資料圖片

政府引用《預防及控制疾病（對若干人士強制檢測）規例》下的強制檢測公告刊憲，要求於9月12日至9月18日期間，曾身處64個指明地方超過兩小時的人士接受新冠病毒核酸檢測，有關市民須在9月19日或20日進行檢測。檢測公告詳情即看：【下一頁】

51處陽性檢測個案曾到訪的地點：

1. 深水埗海達邨海昌樓

2. 藍田興田邨彩田樓

3. 東涌滿東邨滿順樓

4. 柴灣佳翠苑顯翠閣

5. 荃灣麗城花園 3 期 6 座

6. 大埔曉運路 2 號德雅苑

7. 油塘高翔苑高飛閣

8. 九龍城啟晴邨樂晴樓

9. 葵涌葵涌邨合葵樓

10. 九龍城德朗邨德瑞樓

11. 黃大仙竹園北邨桐園樓

12. 天水圍天頌苑頌浩閣

13. 牛頭角牛頭角上邨常盛樓

14. 紅磡半島豪庭 3 座

15. 葵涌安蔭邨豐蔭樓

16. 天水圍栢慧豪園 3 座

17. 深井碧堤半島 7 座

18. 天水圍天祐苑祐寧閣

19. 將軍澳怡心園 5 座

20. 大角咀港灣豪庭 8 座

21. 將軍澳怡明邨怡茵樓

22. 青衣長宏邨宏心樓

23. 北角富雅花園金楓閣

24. 馬鞍山錦泰苑錦瑩閣

25. 土瓜灣傲雲峰 7 座

26. 大圍美田邨美景樓

27. 荃灣麗城花園 2 期 8 座

28. 荃灣石圍角邨石桃樓

29. 將軍澳日出康城領峯 7 座(左翼及右翼)

30. 秀茂坪曉麗苑曉晴閣

31. 觀塘翠屏南邨翠榮樓

32. 茶果嶺麗港城 35 座

33. 沙田廣源邨廣楊樓

34. 黃大仙黃大仙上邨詠善樓

35. 馬鞍山馬鞍山中心 1 座

36. 天水圍天耀一邨耀民樓

37. 牛頭角牛頭角下邨貴輝樓

38. 天水圍嘉湖山莊賞湖居 2座

39. 石硤尾白田邨清田樓

40. 油塘高俊苑俊滿閣

41. 天水圍天頌苑頌恩閣

42. 北角城市花園 13 座

43. 荃灣祈德尊新邨 B 座

44. 紅磡海濱南岸 1 座

45. 西灣河嘉亨灣 1 座

46. 將軍澳日出康城晉海 5B座

47. 東涌映灣園悅濤軒 9 座

48. 屯門兆軒苑順生閣

49. 粉嶺華明邨添明樓

50. 上水太平邨平熙樓

51. 沙田水泉澳邨喜泉樓

13處污水樣本檢測呈陽性的地點：

1. 沙田愉景花園 C 座

2. 沙田愉景花園 B 座

3. 沙田愉景花園 A 座

4. 柴灣翠灣邨翠寧樓

5. 長沙灣蘇屋邨壽菊樓

6. 長沙灣蘇屋邨綠柳樓

7. 秀茂坪秀茂坪邨秀逸樓

8. 牛池灣曉暉花園 5 座

9. 牛池灣新麗花園 C 座

10. 牛池灣新麗花園 B 座

11. 牛池灣新麗花園 A 座

12. 牛池灣彩雲一邨玉麟樓

13. 牛池灣彩雲一邨白鳳樓

責任編輯 李志強