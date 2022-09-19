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【醫療科技】伊院3D打印氣管助訓練環甲膜切開術　還原人體生理反應國際發明展奪銀

社會 00:05 2022/09/19

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伊院3D打印氣管助訓練環甲膜切開術，還原人體生理反應國際發明展奪銀。（陳靜儀攝）

當病人面對生命危險時，醫生要在最短時間內果斷地挽救病人生命，一瞬間的猶豫可能便會錯失搶救良機。伊利沙伯醫院今年7月成立首個醫管局三維打印統籌辦事處，打印器官及組織的3D模型，以作醫生培訓、臨床應用等用途，以仿真度極高的「3D人體器官」提升醫生臨床經驗，其中緊急環甲膜切開術模擬裝置還原人體生理反應，更獲得瑞士日內瓦「國際發明展」銀獎。

當患者出現氣道阻塞，呼吸困難，面臨窒息死亡的危險時，如無法進行氣道插管術，醫生便需為他們施行「緊急環甲膜切開術」，並要在數分鐘內完成手術搶救患者生命。伊利沙伯醫院綜合模擬及技能培訓中心主管賈南雄形容，這是「生死關頭至關重要的手術」，惟該院一年亦僅有數例。醫生過往一般以豬氣管模擬訓練進行手術，但他指出，因豬氣管甲狀腺軟骨形狀與人氣管有明顯分別，加上衞生問題，訓練效果並未如理想。

有見及此，伊利沙伯醫院在2019年起以3D打印1︰1人體氣管模型，組合成緊急環甲膜切開術模擬裝置，並還原流血、釋出二氧化碳等人體生理反應，讓前綫醫生作臨床練習，以期搶救病人時，有信心在最短時間內找出環甲膜位置進行穿刺。

每個人體氣管模型成本僅約200元，裝置更獲2021年瑞士日內瓦「國際發明展」銀獎，是本港首間奪得有關獎項的公立醫院。裝置已在香港獲得短期專利權，現正向內地申請專利，至今已有約100名醫護接受模擬裝置訓練。

除培訓以外，伊院自2015年起已將3D打印技術應用於臨床及復康訓練等範疇，和心臟科、外科等各部門合作打印逾120個器官及組織模型，用作術前規劃、病人和家屬教育。

伊院亦於今年7月成立首個醫管局三維打印統籌辦事處，盼優化3D打印服務提升醫療成效。伊利沙伯醫院醫療三維打印統籌辦事處主管吳榮耀期望，日後進一步將服務擴展至九龍中聯網，促進跨專科、跨院合作，目標是每年打印120個模型。

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記者：黃穎津

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