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【傷人案】元朗酒吧瑣事起爭執釀4傷　群煞持刀追斬血灑街頭

社會 09:16 2022/09/19

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有人被襲後渾身浴血。（Facebook 香港突發事故報料區及討論區）

日元朗發生傷人案。警方今日（19日）凌晨接獲多名途人報案，指有人在元朗安寧路38號一酒吧打架。

警方接報到場，在上址發現2名傷者及多名涉案嫌疑人。經初步調查，相信一名姓黃（31歲）、姓黃（37歲）及姓簡（27歲）、姓張（41歲）在上址懷疑因瑣事爭執，其間被十多名案發時身穿深色上衣及褲的男子以刀襲擊，當中有人被襲後渾身浴血，在街上遺下一條血路。多名涉案男子其後逃去。

有人被襲後渾身浴血，在街上遺下一條血路。（Facebook 香港突發事故報料區及討論區）

經初步調查，案件列傷人及在公眾地方打鬥，其中簡男及張男涉嫌在公眾地方打鬥被捕，案件交由元朗警區反三合會行動組跟進。

2名姓黃男子受傷，分別半清醒及昏迷被送往屯門醫院治理，31歲姓黃男子其後回復清醒；男及張男受傷，清醒被送往博愛醫院治理。

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記者：黃穎津

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