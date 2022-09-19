【感情爭執】西環街頭兩女「鉸剪腿」式纏鬥　中年婦高呼：佢搶我老公

▲ 2名女子疑因丈夫出軌街頭纏鬥。（網上影片）

2名女子疑因丈夫出軌街頭纏鬥。警方9月10日上午約6時接獲一名女子報案，指一名42歲姓高本地女子及一名59歲姓黎本地女子在西區堅彌地城海旁20號對開因感情問題爭執，並以手及腳互相襲擊。

根據網上流傳影片可見，一名黑衣女子及一名黃衣女子倒在地上，2人雙腳「鉸剪腿」式交纏。期間黃衣女子曾大聲呼喊：「警察嚟未啊？」而旁邊則有外籍途人嘗試分開二女勸架。

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惟黃衣女子情緒激動，期間以英文高呼「This woman's not nice to me」（這個女人對我不友善），又指「She stole my husband」（佢搶我老公）、「Stole his loyalty to me」（佢令老公對我不忠）。而途人一直嘗試安撫女子，「I agree with you, but you have no right to hurt anybody」（我明白，但你無權傷害任何人）。

警方接報到場，該名42歲女子手及面部受傷；該名57歲女子則額頭受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。經初步調查，該兩名女子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，她們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

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記者：黃穎津