【MIRROR下月復工】教主Anson Lo分享家庭日常　SoChing貼黑圖單字抒發感受

▲ 教主上水分享家庭日常，SoChing抒發感受。

MIRROR演唱會發生嚴重意外後，MIRROR全員一同停工，12子一起調節心理狀態。有指MIRROR即將復工，12子陸逐上水，「教主」盧瀚霆（Anson Lo）最近貼出晚餐照片分享家庭日常。

因MIRROR演唱會事故而受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）一直備受大家關心，阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）不時於IG抒發感受，不少網民慰問她並向阿Mo送上祝福。

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教主分享晚飯日常

MIRROR成員最近開始更新社交平台，跟鏡粉分享近日生活點滴。

教主更新了IG的限時動態，貼出家常晚飯的照片並寫着「Dinner Time」，飯桌上的數碟餸菜充滿家庭溫暖，相信教主正跟家人享受團聚的時光。

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SoChing單字打發感受

SoChing於凌晨時分更新了IG限時動態，貼出黑圖並寫上「嗯」。

不少網民解讀SoChing的意思，有網民認為她仍然為阿Mo的傷勢而感慨，也有網民指她漸漸接受人生會遇上各種事情，不論如何網民亦一同繼續為阿Mo集氣。