【街頭MMA】西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏　中年婦英文控訴：佢搶咗我老公

▲ 西環兩女街頭大戰，「鉸剪腳」互纏。

西環近日發生打架事件，最近社交平台流傳一段影片，兩名女子在西環一處街頭互纏，其中一名黃衣中年婦人多次問「警察嚟未呀？警察嚟未呀？」又向上前勸止的外籍人士，以英文泣訴：「Stole my husband（搶咗我老公）！」事件疑似與桃色糾紛有關。

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該段影片在社交平台瘋傳，片長約1分10秒，地點疑為歌連臣街益豐花園地下停車場對開馬路位置。影片中一名黃衣中年婦人用雙腳交叉，鉗實另一名黑衣較年輕女子，二人在地上扭作一團。在場有數人上前出手阻止，嘗試將兩人分開，引來多名街坊駐足觀看。

期間黃衣婦人情緒激動，先是不斷問：「警察嚟未呀？警察嚟未呀？」又向上前勸止的外籍人士表示：「Stole my husband! Stole my husband! Stole his loyalty to me!（搶咗我老公，搶咗我老公，令我老公對我不忠！）」而片段最後未見有警員到場，黑衣女子在影片中則不發一言。

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影片引來網民熱烈議論，有網民認出片段中的黃衣婦人是附近一間餐廳的老闆娘，懷疑她的丈夫外遇，才釀成今次打架事件。

警方9月10日上午約6時接獲一名女子報案，指一名42歲姓高本地女子及一名59歲姓黎本地女子在西區堅彌地城海旁20號對開因感情問題爭執，並以手及腳互相襲擊。

警員接報到場後，該名42歲女子手及面部受傷；該名57歲女子則額頭受傷，清醒被送往瑪麗醫院治理。而經初步調查，該兩名女子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕，她們已獲准保釋候查，須於10月下旬向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

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責任編輯：羅嘉欣