【街頭MMA】西環兩女街頭大戰「鉸剪腳」互纏　中年婦英文控訴：佢搶咗我老公

▲ 西環兩女街頭大戰,「鉸剪腳」互纏。

西環近日發生打架事件,最近社交平台流傳一段影片,兩名女子在西環一處街頭互纏,其中一名黃衣中年婦人多次問「警察嚟未呀?警察嚟未呀?」又向上前勸止的外籍人士,以英文泣訴:「Stole my husband(搶咗我老公)!」事件疑似與桃色糾紛有關。

最新影片:

該段影片在社交平台瘋傳,片長約1分10秒,地點疑為歌連臣街益豐花園地下停車場對開馬路位置。影片中一名黃衣中年婦人用雙腳交叉,鉗實另一名黑衣較年輕女子,二人在地上扭作一團。在場有數人上前出手阻止,嘗試將兩人分開,引來多名街坊駐足觀看。

期間黃衣婦人情緒激動,先是不斷問:「警察嚟未呀?警察嚟未呀?」又向上前勸止的外籍人士表示:「Stole my husband! Stole my husband! Stole his loyalty to me!(搶咗我老公,搶咗我老公,令我老公對我不忠!)」而片段最後未見有警員到場,黑衣女子在影片中則不發一言。

▼ 點擊圖片放大 +7 +6

影片引來網民熱烈議論,有網民認出片段中的黃衣婦人是附近一間餐廳的老闆娘,懷疑她的丈夫外遇,才釀成今次打架事件。

警方9月10日上午約6時接獲一名女子報案,指一名42歲姓高本地女子及一名59歲姓黎本地女子在西區堅彌地城海旁20號對開因感情問題爭執,並以手及腳互相襲擊。

警員接報到場後,該名42歲女子手及面部受傷;該名57歲女子則額頭受傷,清醒被送往瑪麗醫院治理。而經初步調查,該兩名女子涉嫌「在公眾地方打鬥」被捕,她們已獲准保釋候查,須於10月下旬向警方報到。案件交由西區警區刑事調查隊第一隊跟進。

點擊睇更多留言:

▼ 點擊圖片放大 +3 +2

hket App已全面升級,TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載:https://bit.ly/34FTtW9

責任編輯:羅嘉欣