【台東地震】台東地震來襲嫲嫲嚇呆　孝順孫仔抱緊安撫當「人肉護盾」

▲ 台東地震來襲，孝順孫仔為嫲嫲當人肉護盾。

台灣台東在9月17日晚發生6.4級地震，翌日再現6.8級地震，多處出現災情，但亦有溫暖人心的故事。有台女上傳一段閉路電視影片，當地震警報響起時，她的嫲嫲正在坐客廳有點驚慌，而弟弟就從房間走出來，跑去抱住嫲嫲，安慰她，直至地震結束，畫面令人感動。

有台女在facebook犀組「爆料公社」發帖，並上傳了一段約49秒的影片，是家中的閉路電視畫面，並留言「昨天地震，弟弟直接去保護阿嬤，看完影片姐姐直接爆哭」。

最新影片：

當時正值9月17日晚上9時許，台東發生6.4級地震。只見影片中，嫲嫲坐在客廳的梳化上，聽到地震警報後有點不知所措。地震來到時，她緊張到抓著沙發扶手不放，臉色隨搖晃越來越鐵青。

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孫仔走到客廳，見到嫲嫲緊張的樣子，也蹲低著身子，趕緊向前抱住她，並安慰「別怕、別怕」，想用身體保護阿嬤，期間不斷四處張望。阿嬤也緊緊抓住孫子不放，最後祖孫倆平安度過26秒的地震。地震結束後，孫仔放開嫲嫲，並把家中倒落物路撿起。

影片一出，網民紛紛留言表示感動，目前已有近9萬人讚好。不少網民認為孫仔十分孝順，嫲嫲沒有白養孫仔。點擊睇更多網民留言：

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責任編輯︰王明芳