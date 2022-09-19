【見鬼】院舍病人傳聞在樓梯自殺頻有怪聲　催眠治療師追查揭發真相

▲ Tim sir認為，「見鬼」很可能是心理暗示影響。

人離開了，是否會回魂呢？身邊有朋友都說過他們曾看見已過世的親朋好友，亦有一些見到影像模糊的靈體朋友。筆者在此聲明並不反對鬼神存在，只是在令我們驚恐之前，請嘗試用較理性角度去探究一番。

以筆者個人而言，「見鬼」很可能是心理暗示影響，心理暗示可由個人近期經歷、所看見的環境、聲音甚至氣味引發。在催眠學中，由無到有的幻覺我們稱為正性幻覺（positive hallucination）以下的兩個例子可供大家參考。

1.曾經在美國有一個研究，請了一些志願者遊覽舊劇院，當中分為兩組。一組被告知該劇院鬧鬼，並仔細描述地點，另一組則被告知劇院正在裝修中，結果第一組的人大部份都表示感到陰森、鬼影憧憧等感覺經歷，第二組的朋友則完全無靈異感覺。

2. 筆者曾經於一院舍工作，傳聞二樓右翼梯間曾有病人自殺，接著每一個同事都說晚上在該梯間附近經常出現怪聲，甚至見到有人身穿白袍云云，所以基本上大家在夜更時情願行遠一點都會盡量不行這邊樓梯。後來筆者多事，明查暗訪發現原來當日自殺的病人被救回，只是轉了院舍…

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那如果「看見了」又或者懷疑「在身邊」怎麼辦？

1. 改變氣氛

拿起你的手提電話，播一首與現場氣氛完全相反的歌，改變當下氛圍。我年輕時與友人曾在外地深夜時看見一盞街燈，藍色在閃，當下氣氛非常詭異…我們立即一起唱一首黎明的《藍色街燈》，氣氛頓時改變。

2.清醒自己

拍一拍自己塊面、拉伸一下身體、洗個面，讓自己從該狀態下醒來。

但若果你經常覺得「見到野」，次數愈見頻繁甚至已經影響作息及生活，建議盡快尋求輔導員或心理專業人員傾談一下，若證實是精神問題請盡快就醫。

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