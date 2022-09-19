【兩性關係】被3個男人同時間力追　20+港女難以選擇睇八字揀男友

▲ 同時間被幾個男人力追，港女靠八字選擇男朋友。

當我們這一行，雖然說過門也是客，但有時面對一些價值觀跟自己相差很遠的客戶，有時也或多或少要調整一下自己心態及說話技巧。好像NLP中的「先跟後帶」。但畢竟客戶來找你是希望解決問題和更了解自己，有時也得給點實在同時不客套的見議，這時要是對方接受力不夠，或是很要強，羅師兄也會被難到。

早前一位K小姐來找羅師兄，二十來歲，是位大美女，高挑白淨，臉蛋甜美，眼有神，顴鼻皆高，一看就有一副不甘人下的面相。K小姐:

羅師兄，我今次嚟搵你，係因為有幾個男人追求緊我，我唔係好識揀，可否幫下我眼，睇下邊位嘅八字更適合我呢?

羅比: 「K小姐，首先講明先，姻緣呢方面，好大程度上係上天注定，即係定數上面佔咗好大嘅比重。無咩特別嘅情況，我係唔會俾建議去留，為免有機會涉入太深因果入面。」

K小姐: 「咁你又驚又要做咁得意嘅?」(呢句話驟耳聽落都幾有Point喎)

羅比: 「首先，我做呢行係好多因緣所至，並非單純鍾意做。同時我相信每個人做事都有佢嘅底線同原則。好似我做演員，但唔拍恐怖片一樣。唔代表其他人拍就係我或者人地嘅問題，重點係我用心做好我嘅角色，同埋我嘅觀眾亦滿意我嘅演出。」

K小姐: 「咁即係可唔可以俾D意見我呢?」

羅比:「咁當然可以啦，俾意見你係我工作內容，但我唔會講實邊個男人一定要揀，邊個男人一定要避。除非有特殊情況。」

K小姐頻頻點頭，我是真心希望她明白，但以她的八字看來，也不容易。

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1: 比印過旺 有貴人運但不利

羅比: 「你八字相當熱，夏天出生，日主戊土，火炎土燥，但好在有食傷(金)為用，如果唔係(個人)都真係幾麻煩下，(土旺火重，大多都唔聽人講，比較固執)。以性格而論，你都係比較好強，揀男士最好揀能夠遷就到同包容到你嘅。」

K小姐: 「呢樣又真喎，我拍過D比較大男人嘅男友，大都好快就散。(唔係幫香港男人講說話，我認為香港地大男人性格嘅男士，相對其他地方少)可能因為選擇多，一話我唔岩，又或者我唔岩聽，我就會覺得我點解要受你氣呢?」

羅比: 「咁又係啊，爸媽生同養大個靚女出黎真係唔簡單嫁，同埋你又後生多選擇，正所謂尖沙咀排到尖鼻咀，唔使屈就自己啊。」

K小姐: 「我都係咁諗，係喇，尖鼻咀係邊嫁?」

羅比: 「自己上網搵啦，第二點我想同你講正正你呢樣。你印星過重，重要係正印梟印混集，依賴性過重，成日想少勞多得或者不勞而獲，呢方面嚴重影響你正常就業，盡可能做一D相對自由，同時唔太辛勞既自僱職業。」

K小姐: 「有咁既職業咩?」

羅比: 「就係無咩咁既職業，所以你一方面要係改變心念著手，從而希望改變到你之後既際遇。」

2: 比印過旺點解救？

羅比: 「呢幾年木火相接而黎，你既運勢多少會受到影響。首先平日盡量搵野黎學，重點係唔好學太多，俾D耐性學好一樣嘢，最好係能夠成為日後一技之長嘅。」

K小姐: 「我咩都想學，但學一陣就覺得無意思，就放棄。成日都無耐性，做事係咁，學習係咁，我一直都係做part time model同埋考緊保險，希望咁次成功啦。」

羅比: 「你印星屬火，可以用藍色的服飾，或者左手戴藍晶，海藍寶，海紋石，青金石呢類水晶。可以幫助你思維更加活躍同有耐性D。搵男仔，最好金水比較旺啦，同你互補一下。但最後要一提，唔好一心諗住搵到個好有錢嘅男人，就可以解決晒你所有嘅問題，因為你最大既問題，就係總奢望有人幫你解決。(當然，在我心底裡，我是衷心希望她能找到一個能幫她解決很多問題又相親相愛的萬能俠。」

K小姐最後也沒放過我，要我給她帶來的3個男士八字一些意見。其實有印星跟無印星比，當然有是比較好的(可以回看我上一篇文章)。但係印星太重，很容易就會覺得很多有利的際遇是理所當然的，自然也容易產生依賴性，行動力下降。其實要是能改善這點，很多這類的朋友，是可以贏在起跑線的。

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