【英女王逝世】光影展示女王牽夫走向天空　藝術家Gerry Hofstetter最後致敬

▲ 光影藝術家Gerry Hofstetter於瑞士發放天空投影。

伊莉莎白二世（Queen Elizabeth II）於英國時間9月19日舉行國葬，萬民送上最後悼念。而在前一天晚上葬禮前夕，威斯敏斯特教堂和温莎城堡上空亦再次出現半圓形彩虹，如向這位96歲的一代君主道別。

而世界著名的瑞士光影藝術家 Gerry Hofstetter，亦跟伯爾尼英國大使馆合作，用燈光將英女王和菲臘親王牽手照片投射天空，向女王作致敬。

▲ 喻意女王跟親王走向天空。（取自facebook）

是次由光影藝術家Gerry Hofstetter，巧妙以偌大的雲層為畫布，在瑞士Lauterbrunnen山區上的天空投射影像。畫面中英女王牽著親王的手，喻意二人永永遠遠在天上一起，也如女王及親王為其子民遙送上祝福，此投射影像經社交平台發放後，不少網民都被溫暖的畫面而感動。

曾投射鐵達尼號

1962年出生的Gerry Hofstetter，是近年相當馳名的光影藝術家， 在2020年，他曾在阿爾卑斯山馬特洪峰的天空投射愛心圖樣，以「#hope」和「#stayhome」字樣，寄望全球齊心跨過新冠肺炎。

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今年初他亦在在瑞士艾格峰的山壁上，投射出威猛的老虎形象，是為迎接中國人的虎年而設計，亦是至今出現過最大型的光影藝術作品。

Gerry Hofstetter的名作還有03年在南極冰山，以破冰船為畫布，投影一系列光影作品，包括北極熊、海洋魚類等。

2012年，他又把「鐵達尼號」的影像投影在冰山上，作出敬意，不過此舉曾惹來觸起人們傷痛回憶的批評。

記者：Eric