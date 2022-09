【一台殺戲】廢中配烏龍師姐查案　群星大堆頭黑色喜劇懸疑片4大賣點

▲ 《一台殺戲》

一宗《東方快車謀殺案》式的懸疑奇案、星光熠熠,卻以黑色喜劇手法拍成的電影《一台殺戲》(See How They Run),由金像男星森洛維(Sam Rockwell)聯同演技派新生代茜爾莎羅倫 (Saoirse Ronan) ,分別飾演厭世老差骨和烏龍新紥女警,組成最不合拍的偵探二人組。

兩個充滿代溝的拍檔,一邊鬥氣一邊調查由金像影帝艾哲倫保迪 (Adrien Brody) 扮演的荷里活大導演在倫敦西區劇院慘遭毒手所引發的連環兇殺案。

此片有4大賣點:

1.懸疑奇案黑色喜劇

由Tom George執導的《一台殺戲》有《東方快車謀殺案》(Murder On The Orient Express)、《尼羅河謀殺案》(Death On The Nile) 那類懸疑奇案情節,同時帶有《布達佩斯大酒店》(The Grand Budapest Hotel) 、《法蘭西諸事週報》(The French Dispatch)鬼才導演韋斯安德遜 (Wes Anderson) 的獨特美學,二合為一,成黑色幽默懸疑片。

▲ 森洛維

2.星光熠熠陣容

電影由《布達佩斯大酒店》男主角、金像影帝艾哲倫保迪 ,聯同《廣告牌殺人事件》(Three Billboards Outside Ebbing, Missouri)金像男星森洛維 ,以及四度提名奧斯卡的演技派新生代茜爾莎羅倫 (Saoirse Ronan) 主演。

此外,再加上《皇家特工:第一任務》(The King’s Man)人氣新星哈里斯迪堅臣(Harris Dickinson)與一眾金像級演員包括:英國金像獎影后羅芙韋臣(Ruth Wilson)、英國金像獎得主里斯謝爾史密斯(Reece Shearsmith)、英國金像獎視帝查理古柏(Charlie Cooper)、艾美獎提名男星大衛奧伊羅奧(David Oyelowo)等,演員陣容星光熠熠大堆頭。

▲ 茜爾莎羅倫

3.劇情峰迴路轉

影片故事以荷里活大導演在倫敦西區劇院慘遭毒手引發連環兇殺案為主線,厭世老差骨和烏龍新紥女警追查之下,發現劇院台前幕後由舞台劇演員、劇場經理、電影監製、劇作家,以至帶位員都各有殺人嫌疑,亦隨時成為下一個受害者,連英國偵探小說皇后阿嘉莎姬絲蒂(Agatha Christie)也捲入奇案之中。

劇情峰迴路轉,結局出人意表,「誰是真兇?」引人入勝。

▲ 艾哲倫保迪

4.倫敦著名地點實景拍攝

電影以50年代倫敦西區劇院為背景,全片在著名劇院The Old Vic、The Dominion Theatre、St Martin’s Theatre和華麗五星級酒店Savoy Hotel實景拍攝,懷舊考究的服飾、髮型、美術和佈景別具風味格調,值得在大銀幕上細意欣賞。

最新影片推介:樊亦敏專訪