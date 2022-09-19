【香港抽水王】願向李盛林牧師支付100萬元　林作提出附帶條件：幫助你渡過難關

男團MIRROR於7月28日舉行的第4場演出發生嚴重事故，舞台上方巨型屏幕掉下，多名舞蹈員受傷，而受重傷的舞蹈員李啟言（阿Mo）在周二（9月13日）狀況由嚴重轉為穩定，並由ICU轉往神經外科病房。

阿Mo父親李盛林牧師每周向教友發代禱信，在9月17日晚發出第8封代禱信，李牧師透露自己與阿Mo兄長把頭髮鏟光，以示對阿Mo的支持。

「抽水王」林作又於昨晚（9月18日）發帖文，表示自己願意以個人名義向李牧師支付100萬元，不過當中是附有一項條件！

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願向李牧師付一百萬

林作在帖文中表示自己願意以個人名義向李牧師支付100萬元，先提到支出可用於剪髮：「以讓你應對目前包括啊Mo及你自己身邊家人的生活開支。至少，希望你可以不需要省剪髮的費用，安心每個一兩個月該剪就剪一下。」

他解答了三個疑問：

你會問：第一關我什麼事？我認為啊Mo的事，現在是全港的事。而我的大律師背景、專業知識、知名度、難搞度（曾志偉、鍾培生等都搞我唔掂，you name it) ，絕對會比你自己去爭取公道會有效。至少以你目前八封信以來的軌跡，我不太樂觀。



第二，你會問為什麼我要出錢給你？我會說因為我實在是恨鐵不成鋼。這件事需要好好處理和面對，而我實在認為有太多的進步空間，而這樣下去會錯失良機。目前事件的發展，甚至可以說是膠味越來越濃 - 先是因為你自己基層出身所謂認為金錢萬惡，不接受李澤楷先生的捐贈。再是現在的無聊削髮為尼。這比起對事情毫無幫助的集氣更on居。



第三，你會問我憑什麼連李先生的1000萬你都不收，會收我區區100萬？難道我當你是陳凱琳一家人嗎？

▲ （Facebook圖片）

林作欲做李牧師發言人

林作提到自己願意向李牧師提供一百萬港元，他原來是想趁機「自薦」，他寫道：「由我來代你做發言人，而不是這位Shirley Loo」：

其實最該做發言人的是你自己，開個 Facebook Page 大概不需要半小時。但你喜歡假手於人，我OK。但你至少找個有足夠語言能力的：



「4.鏟髪支持：我和哥哥為了與做手術的啟言認同和支持，長髪的我們都鏟光了頭。對親情的支持和體現，我們都願意為啟言而付出，直至他有明顯的康復，我們就會回復頭髮的原狀了。」



什麼是「為了與做手術的啟言認同和支持」?!?!??!???!



先不說幼稚園程度文法問題（我讀蕃書仲要教中文），你在表達什麼意思？認同啊Mo什麼？！



作為你的發言人，Ms Loo 就這麼得過且過post這樣的文字？！



收了我一百萬不是重點。重點是我會好好為你操刀，執掌整個輿論的方向，真正幫助你渡過難關。



放心，你不需要覺得虧待我。他日索償成功，歡迎你還我一百萬（非必須）。我能夠幫到忙，施比受更有福了。

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林作：我也是想他能好起來

林作自阿Ｍo遇上意外後，也不是第一次在社交平台上談論事件，他過往曾認為李牧師的回應不足以令社會施加壓力給政府和相關單位，又曾「抽水」私訊阿Mo女友蘇芷晴（So Ching）問近況。

他就於這則帖文下強調自己的想法，「和所有留言支持啊Mo的人一樣，我也是想他能好起來。但我相信，我至少是難得真的在想做些什麼事情的人，不似得某些粉絲群體，可能只希望可以儘快讓事情被遺忘，好讓他們繼續往日追星生活」。

在林作發帖文後，有網民認為他是在抽水，又有網民力撐林作在做好事，反應兩極。