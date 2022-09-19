【盡孝盡職】彭秀慧母親離世仍敬業完成工作　彭導不捨母親：相信會再重聚

▲ 彭導要好好保重！

由彭秀慧（Kearen）編劇、執導及監製，毛舜筠、MIRROR成員姜濤、柳應廷（Jer）領銜主演的港產片《阿媽有咗第二個》票房成績理想。

為感謝觀眾的支持，Kearen近日四出到戲院謝票，不過她在今日（9月19日）於個人社交平台上載一張母女黑白拖手照，透露母親在昨日（9月18日）離世，但敬業的Kearen仍繼續完成當天的工作，去了幾場《阿媽有咗第二個》的謝票。

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思念與母親的點滴

她又指，在第二場出場前躲在後面看MV，但因為黑畫面前子軒最後的一句「媽咪」，而令到她想起已經不能再見的媽媽：「知道從此這個稱呼，將會變成回憶中的呼喚，然後就聽到有觀眾提到總是因為這一場戲想起，不能再見的媽媽，差點想跟她擁抱一個。」

Kearen又憶述與母親相處點滴：「工人姐姐溫柔地向著房間叫媽媽吃飯啦，幾個好朋友圍在一起也熱情地叫伯母吃飯，然後我們一起回憶幾十年前，讀書時代她們對我媽媽的感覺，沒有悲情只有溫馨。」

她亦表示即使心情當相當難過，惟從中感受到那份愛：「我從崩潰的傷心感受到愛，我從簡單的慰問感受到連繫，我從知情的沉默感受到明白，我從無條件的陪伴感受到我需要的實在，我從沒道理的冷靜感受到對生命的降服。」

▲ 與母親感情要好。

相信會與母親重聚

最後Kearen隔空再與母親說再見，並相信終有一天會再重聚：「我寫了一個由阿媽開始的故事，而我和媽媽的故事暫告一段落。最後親你的臉，跟平日一樣的冷冰冰，最後拖你的手，跟平日一樣 很軟很暖，萬物有時 ，再見有時媽咪。」

字裏行間都感受到Kearen對母親的思念之情，相信她與母親的點滴會永藏心中，而一班圈中好友張敬軒﹑古巨基﹑張繼聰及鄭欣宜亦有留言問候，希望Kearen好好保重。

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