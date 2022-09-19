【ERROR成員】肥仔殺入飲食界再做老闆　梁業獨擔大旗開設親民版Omakase

▲ 肥仔開設平民版Omakase「割烹‧水木」，今日正式開業。

男團ERROR隊長肥仔（梁業）不但唱得、跳得、笑得，原來更撈得！近年加入飲食行列做老闆，繼與MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）及Jer（柳應廷）開設日式串燒店，近日再度榮升為老闆，開設Omakase店「割烹‧水木」，主打日法Fusion割烹料理。

與AK一樣鍾情日本菜的肥仔，特意聘請擁有20年日本料理及法國菜經驗的日籍廚師佐滕郁主理，只看牌面已經有夠威！

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親民價Omakase

新餐廳位於元朗區，肥仔為了將Omakase貼地化，餐廳提供的午市及晚市，最平420元便可吃足11道菜，660元則可享用13道菜。而最貴1380元可嚐16道菜，包括甲魚湯、刺身、天婦羅、A5神戶和牛壽喜燒、毛蟹土鍋炊飯、甜品等。

雖然價錢十分親民，但食材絕不廉價，日本龍蝦、舞茸、海膽、鮑魚、蝦等入饌。餐廳主要以熟食為主，佐滕郁主廚會應因日本新鮮空運抵港的當造食材，以季節性餐牌招待客人，先淡後濃的味道逐一上菜。

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預約早爆滿

「割烹‧水木」昨日（9月18日）開幕，今日正式開業，不少粉絲紛紛送上花籃祝賀偶像。

餐廳以木系及雲石裝潢風格，面積不大，全場只有12個座位，任何位置均可欣賞到日籍廚師的料理過程。

由於座位有限，故事前需要透過網上系統預約，暫時未來7天的預約已滿，反應相當熱烈。

▲ 餐廳只有12個座位。（割烹‧水木Facebook圖片）