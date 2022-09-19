  • 30°C
香港時間 : 2022919日 (週一) 12:44
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


趨勢

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【ERROR成員】肥仔殺入飲食界再做老闆　梁業獨擔大旗開設親民版Omakase

娛樂 12:13 2022/09/19

分享：

分享：

熱門 英女王逝世 飯戲攻心 濕疹過敏大全 李啟言 超市大搜查 香港小姐2022 MIRROR演唱會 消委會 1萬消費券 靚太安樂窩

肥仔開設平民版Omakase「割烹‧水木」，今日正式開業。

男團ERROR隊長肥仔（梁業）不但唱得、跳得、笑得，原來更撈得！近年加入飲食行列做老闆，繼與MIRROR成員Anson Kong（江𤒹生）及Jer（柳應廷）開設日式串燒店，近日再度榮升為老闆，開設Omakase店「割烹‧水木」，主打日法Fusion割烹料理。

與AK一樣鍾情日本菜的肥仔，特意聘請擁有20年日本料理及法國菜經驗的日籍廚師佐滕郁主理，只看牌面已經有夠威！

【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手

最新影片推介：樊亦敏專訪

親民價Omakase

新餐廳位於元朗區，肥仔為了將Omakase貼地化，餐廳提供的午市及晚市，最平420元便可吃足11道菜，660元則可享用13道菜。而最貴1380元可嚐16道菜，包括甲魚湯、刺身、天婦羅、A5神戶和牛壽喜燒、毛蟹土鍋炊飯、甜品等。

雖然價錢十分親民，但食材絕不廉價，日本龍蝦、舞茸、海膽、鮑魚、蝦等入饌。餐廳主要以熟食為主，佐滕郁主廚會應因日本新鮮空運抵港的當造食材，以季節性餐牌招待客人，先淡後濃的味道逐一上菜。

    點擊圖片放大
    +8
    +7

預約早爆滿

「割烹‧水木」昨日（9月18日）開幕，今日正式開業，不少粉絲紛紛送上花籃祝賀偶像。

餐廳以木系及雲石裝潢風格，面積不大，全場只有12個座位，任何位置均可欣賞到日籍廚師的料理過程。

由於座位有限，故事前需要透過網上系統預約，暫時未來7天的預約已滿，反應相當熱烈。

餐廳只有12個座位。（割烹‧水木Facebook圖片）

撰文 : TOPick柴犬出動

相關文章

【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號　與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿
13:43 2022/08/24
【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號　與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿
【尾二一屆口罩小姐】大熱口罩小姐引討論　星二代+KOL+選美常客大對決
18:53 2022/08/30
【尾二一屆口罩小姐】大熱口罩小姐引討論　星二代+KOL+選美常客大對決
【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手
16:46 2022/08/31
【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】
17:28 2022/09/11
【尾二一屆口罩小姐選舉】網民不滿「聞西」撼贏「師姐」　梁茜童飽受大胸之苦被誤解【多圖】
【尾二一屆口罩小姐選舉】消息指總決賽爆疫十多人中招　ViuTV四字回應傳聞
10:11 2022/09/15
【尾二一屆口罩小姐選舉】消息指總決賽爆疫十多人中招　ViuTV四字回應傳聞

你可能感興趣

【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號　與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿
13:43 2022/08/24
【尾二一屆口罩小姐】揭曉20強參賽代號　與ERROR+浩南+米露迪展開三日兩夜集宿
【尾二一屆口罩小姐】大熱口罩小姐引討論　星二代+KOL+選美常客大對決
18:53 2022/08/30
【尾二一屆口罩小姐】大熱口罩小姐引討論　星二代+KOL+選美常客大對決
【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手
16:46 2022/08/31
【叱咤樂壇生力軍】193想與炎明熹Chantel合作　三爺期望可如Anson Lo般成跳唱歌手
梁業 娛樂人物職業 歌手 演員 Error 娛樂行業 元朗區 餐廳 日式料理 法國

最高瀏覽

【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
15:03 2022/09/17
【離譜外傭】工人姐姐邀男友上門潛入主人房「開房」 女僱主回家撞破報警
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
17:56 2022/09/18
【夫妻關係】女子結婚8年丈夫拒有性行為　驚揭「丈夫」是女人
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋
11:13 2022/09/18
【公屋繼承】老人喪偶後獨居公屋　已婚女兒想加名同住欲繼承公屋