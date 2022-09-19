【健康警號】6種不起眼嚴重疾病警號　體重半年下降5%要留神

▲ 6種不起眼嚴重疾病警號，體重半年下降5%要留神。

都市人生活繁忙，因此平日對身體許多小毛病均不以為意，但事實上不少重大疾病的先兆均是由一些常見但不明顯症狀所發現，當中更有6種健康警號是常受民眾所忽視，包括體重減輕、時常頭暈、反覆頭痛、容易疲倦、異常耳鳴、經常胸悶等。

台南市立醫院家庭醫學科盧泰潤醫生指這6種看似無大礙的症狀，極可能已反映身體已經出現嚴重問題、並分享曾有60歲男性病患，身體無慢性病史，有胸悶時不以為意，檢查時才發現心血管阻塞有狹心症，因此提醒民眾多留意身體，必要時盡早檢查。

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6種常見、不起眼、卻可能嚴重影響健康的警訊！

1.體重減輕：

體重不明減輕是許多重大疾病常見症狀，定義在沒有特別的減重計畫下，6個月內下降了5%。較輕的問題可為胃食道逆流、胃潰瘍等腸胃道疾病，或是憂鬱症、焦慮症等精神疾病。較嚴重的則如糖尿病、甲狀腺疾病、自體免疫疾病、慢性感染等，也包括令人聞之色變的癌症。

2.時常頭暈：

頭暈也是診間常見的主述症狀之一，檢查下大多如良性的耳石脫落症、貧血、姿態性低血壓等。但嚴重的問題也可能為梅尼爾氏症、糖尿病血糖過高、聽神經瘤等，腦中風也會以頭暈的方式呈現。

3.反覆頭痛：

一樣是診間常見問題，大多是偏頭痛、緊張性頭痛等原發性頭痛，較無健康疑慮。不過偏頭痛為單側、疼痛為中重度以上，且時間可能長至幾小時或幾天，也可能有畏光、噁心、嘔吐等症狀，通常比一般頭痛來得嚴重些，需經醫師診斷，並非痛一邊就是偏頭痛，因此也建議盡早檢查。而嚴重的問題則如腦部血管瘤、腦部腫瘤、中樞神經感染等續發性頭痛。

4.容易疲倦：

診間常見大多為找不到原因的「非特異性倦怠」，可能為自律神經失調或貧血所致。疾病嚴重的情況下，後期也常出現疲倦，如心臟病末期、腎臟病末期、肝硬化末期、癌症末期、嚴重自體免疫疾病、慢性感染等。

5.異常耳鳴：

耳鳴常見為自律神經失調所引起，但也有可能為聽神經問題或過敏等，大多為良性，此情況多為兩側同時耳鳴。嚴重的如梅尼爾氏症、中耳炎、耳膜穿孔、耳中風、聽神經瘤、鼻咽癌等，這類情況大多是單側出現。因此特別提醒除了耳鳴太常發生需留意外，也要特別注意單側耳鳴。

6.經常胸悶：

胸悶也多為自律神經失調所致，或是流感等一般呼吸道感染，但此處是心、肺重要器官所在位置，萬不可輕忽，也可能為心律不整、狹心症等心臟疾病，氣喘、肺部慢性阻塞、肺癌等肺部疾病，或是嚴重的胃食道逆流等。

身體出現症狀再觀察？該檢查？醫指3情況盡早就醫別再拖。

盧泰潤醫師提醒，前述這些症狀若是太常發生就應提高警覺。若是以前沒有但現在出現，或以前還好但現在變得較嚴重，也應盡早就醫。特別是若伴隨了其他症狀、症狀不只一種，例如頭痛伴隨著耳鳴，或頭暈伴隨著體眾減輕等，症狀種類越多越要小心。觀察時間除了體重減輕可觀察6個月，其他不宜觀察過久，多數一般疾病症狀通常約兩周就會好轉，但如有明顯疑慮自然越早就醫檢查越好。若不確定該到哪檢查個好可先至家醫科，並在必要時作後續轉診，以利確保健康安全。

本文經授權轉自：今健康《6種常見、不起眼的健康警訊！醫籲「一個症狀以上」等3情況早檢查。》

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責任編輯：羅嘉欣